Miguel (Miggy) Cabrera: Una mirada a las 5 grandes hazañas de su carrera

Finalmente lo logró. Miguel Cabrera llegó a los 3,000 hits en su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas y de esa forma entra al selecto club de 33 jugadores como el único venezolano y sólo su sexto miembro nacido en América Latina en toda la historia.

El mundo del béisbol conoce bien la carrera de Cabrera desde aquel junio de 2003 cuando irrumpió en las mayores como uno de los prospectos cotizados en el béisbol con los Marlins con sólo 20 años. Hoy es, en su planilla estadística y hoja de vida, un miembro seguro del Salón de la Fama al ser sólo el séptimo entre más de 20 mil peloteros en lograr 3000 imparables, incluyendo más de 500 jonrones entre esos.

Atención a esta lista: Hank Aaron, Willie Mays, Albert Pujols, Eddie Murray, Rafael Palmeiro y Alex Rodríguez.

Hoy la pregunta es… Más allá de esos 3000 hits y 500 cuadrangulares, ¿Cuáles son los 5 aspectos más relevantes en la carrera de Miguel Cabrera como pelotero? No incluiré grandes momentos como el famoso jonrón ante Roger Clemens en la Serie Mundial 2003 que resultó en el último título de los Marlins, o cargarse a Detroit hacia la Serie Mundial en 2012 donde cayeron ante unos inspirados Giants.

Aquí les dejo, según la perspectiva de este humilde escritor que ha seguido la carrera de Cabrera desde incluso antes de firmar al profesional, las razones de mayor peso para que aquel niño flaco de Maracay sea considerado y recordado entre los mejores peloteros de todos los tiempos.

5. El club de las 1,800 remolcadas

Quinn Harris/USA TODAY Sports

«Una vida no es importante excepto en el impacto que tiene en otras vidas» fue una de las frases más famosas de Jackie Robinson, por eso el juego colectivo toma tanta importancia como los logros personales, y a pesar de las nuevas métricas del béisbol que ponderan otros aportes ofensivos con variables que antes no eran tomadas en cuenta, las carreras impulsadas siguen siendo una de las favoritas de los peloteros.

Nada como ser el hombre que puso las carreras en el marcador para lograr una victoria y Cabrera ha estado entre los más grandes en la historia del deporte en este renglón. Sólo 22 bateadores, incluyendo a Miguel, han sobrepasado la barrera de 1,800 remolcadas. Hombres como Reggie Jackson, David Ortiz y Sammy Sosa, a pesar de que tocaron la puerta del recinto, no están dentro del selecto club.

GRANDES HITS DE MIGUEL CABRERA

# Fecha Oponente Tipo de hit Lanzador 1 20/6/03 Rays Jonrón Al Levine 100 20/4/04 Phillies Sencillo Roberto Hernández 500 12/5/06 Pirates Sencillo Víctor Santos 1000 7/9/08 Twins Jonrón Glen Perkins 1500 15/7/11 White Sox Sencillo Gavin Floyd 2000 4/4/14 Orioles Jonrón Ryan Webb 2500 18/9/16 Guardians Sencillo Trevor Bauer 2900 10/6/21 Mariners Doble Justus Sheffield 3000 23/4/22 Tigers Sencillo Antonio Senzatela

Cabrera superó las 1,800 el año pasado y en sus 15 años en Detroit es el 5to. en la historia de la franquicia, prácticamente el único de la era moderna, detrás de íconos de este histórico equipo que ha contado con portadores de por vida de este uniforme como Ty Cobb, Al Kaline y Charlie Gehringer.

Es sólo uno de cuatro nacidos en Latinoamérica en este grupo: Pujols, Palmeiro y Manny Ramírez, todos con estirpe de inmortales.

4. 20 temporadas en MLB

AP Photo/Gail Burton

En mi perspectiva el béisbol en si es una lucha constante contra la longevidad. Cada día en un terreno de Grandes Ligas es un día exitoso. Sólo con estar en róster activo un día es la meta y logro vitalicio de muchísimos peloteros a lo largo de más de 150 años.

En el caso de Cabrera sabíamos que sería un jugador de impacto por su talento natural, pero era casi que impensable que lograría superar a Luis Aparicio, quien por décadas fue el venezolano con más temporadas en MLB. Cabrera juega su temporada número 20 en las mayores, superando las 18 del único venezolano en Cooperstown. Sin embargo, ambos son superados por Omar Vizquel quien acumuló 24 temporadas y que hasta la semana pasada era el extranjero con más juegos en la historia de MLB, superado hoy por Albert Pujols.

Para la cantidad de jugadores latinos firmados en la historia, la probabilidad de jugar en Grandes Ligas es menor del 10%. Calcular la probabilidad de jugar 20 años en Grandes Ligas no debe superar el 1%. Lograr esta cifra es sinónimo de compromiso, persistencia, conducta y liderazgo.

Todas las reúne Miguel, quien a su vez ha superado inconvenientes legales y personales fuera del terreno, lesiones e inconsistencias ofensivas.

3. Promedio vitalicio de .310

Getty Images

En una época donde la consideración del promedio de bateo queda en un segundo plano y pese a las razones sabermétricas que consideran estadísticas como OPS y porcentaje en base como de mayor valor, aún en la psique colectiva del béisbol del «mundo mundial», lograr batear de hit en tres de cada diez turnos sigue siendo motivo de elogios.

Es una muestra de la gran dificultad deportiva y mecánica que significa la acción de batear y más aún en lo que se considera en este deporte ser ofensivamente consistente: 3 éxitos y 7 fracasos por cada 10 oportunidades.

Ningún otro deporte permite fallar tanto. Cualquier cifra fraccionada que supere los 3/10 y que en rachas de logren éxitos de 4 y 5 de cada 10 turnos es extraordinario.

Cabrera es el actual líder en promedio de bateo entre los 1200 peloteros activos de liga mayor con .310. En 11 de sus 20 temporadas incluyendo la actual ha acumulado promedio por encima de .300, incluyendo 4 títulos de bateo, el más alto con .348.

Miggy sería agente libre al final del 2023 y todo indica que el próximo año es su despedida a sus 40 años. Tendría que tener dos temporadas sumamente improductivas para bajar su promedio vitalicio de .300. En 2022 ha tenido un arranque mucho mejor a sus dos ultimas campañas y luce en mejor forma física, lo cual no solo son buenas noticias para Detroit, sino que podríamos ver un destello en el final de la carrera de esta estrella del juego.

Albert Pujols tras su temporada 21 descendió su promedio vitalicio del peldaño de .300 puntos. Sus seis temporadas previas al 2021 fueron realmente improductivas bateando apenas para .247. No parecer ser el caso de Cabrera quien perfila culminar su carrera con el hoy poco apreciado, pero tan anhelado promedio vitalicio de .300.

2. La Triple Corona

AP Photo/Carlos Osorio

El que tiene edad suficiente para recordar la temporada del 2012 (si aún no se han dado cuenta han pasado 10 años) disfrutó a plenitud de un hecho que muy poco se produce en el beisbol: La Triple Corona de Bateo.

Liderar la liga en promedio, jonrones y remolcadas para el mundo sabermétrico tiene un plano secundario. Pero para el fanático común y para los peloteros, lograr comandar la liga en estas categorías en una misma temporada y más aún jugando 161 juegos es algo sumamente extraordinario.

Repito, EXTRAORDINARIO, DE OTRO PLANETA. No lo digo yo, lo dicen decenas de peloteros que han compartido un terreno en estas dos décadas con Cabrera. El adjetivo común que más se utiliza para Miggy en un terreno es: EXTRATERRESTRE.

Una vez su compañero de equipo Víctor Martínez, uno de los más finos bateadores latinos de las últimas décadas decía: «Yo le digo Miguel de la Luna porque realmente no me explico cómo puede batear ciertos pitcheos de este nivel con tanta facilidad. Su dominio de la zona de strike es de otro mundo. El ve el bateo de una forma muy diferente al resto de nosotros y cuando nos explica el cree que todos lo vemos como él, pero no se da cuenta de su don extraordinario para batear una pelota».

Tanto es su dominio y visión que en una ocasión Cabrera disputó ante el umpire principal de un juego que la caja de bateo estaba mal marcada. ¡MAL MARCADA a nivel de Grandes Ligas! Tal fue su seguridad que los umpires pidieron medir las rayas y distancias en el terreno y efectivamente comprobaron que la caja de bateo tenía ciertas pulgadas fuera de la legalidad, por lo cual hubo que esperar a que remarcaran la caja para Cabrera. Si aún no has visto este episodio, te invito a que lo busques en YouTube y te asombres.

En 2012 alcanzó esta hazaña reservada para los caballos que ganan las tres carreras principales del hipismo americano. Es tan fuera de lo común en el béisbol que solo se ha dado en la Liga Nacional y Americana en conjunto en 15 ocasiones, y fue la primera vez desde que Carl Yastrzemski lo hiciera en 1967 con Boston.

Para lograr esto se debe ser un bateador de promedio y poder, hacerlo de forma constante por 6 meses al máximo nivel, al tiempo de ser preciso en la capacidad remolcadora, primero en lograr tener compañeros en circulación y segundo tener el «clutch» de traerlos al plato y generar carreras.

Es normal que cuando vemos bateadores de poder en la actualidad su promedio ofensivo no compite por un título de bateo, por razones del ángulo de despegue que hoy estilan los jonroneros o la búsqueda de mover corredores que hoy persiguen quienes no tienen mucho poder. La combinación de ambas no es común y está reservada a súper estrellas que se enfilan al Salón de la Fama. Un ejemplo de la nueva generación: Vladimir Guerrero Jr.

Miguel juega en piloto automático. Aprendió a batear temprano, intenta ser consistente en base al entrenamiento, lucha contra la inclemencia del tiempo de vida activa y aún disfruta un terreno de juego y del ambiente del béisbol. Entiende su impacto y trascendencia, pero ante tanto dominio y con una zona de comfort tan grande, tiene poca capacidad de asombro ante lo que pueda hacer o dejar de hacer.

1. WAR de 68.8

Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports

Ahhh, las «Victorias Sobre Reemplazo» (Wins Above Replacement) la medición bandera de la sabermetría que le otorga un valor numérico al jugador de acuerdo a su aporte al equipo en comparación de un jugador corriente. Cabrera acumula 68.8 en su carrera de 20 años, el número más alto entre los más de 440 venezolanos en la historia.

Vamos más allá. El líder en WAR de todos los tiempos es Barry Bonds, casi que rozando por encima de Babe Ruth con 162.8 y 162.7 respectivamente.

Algunos dirán: ¿Pero Cabrera con todo y lo que ha bateado tiene solo 68?

Miguel está en el puesto 76 de todos los tiempos. Es decir, entre más de 20 mil peloteros en la historia de Grandes Ligas, sólo 124 superan los 60 puntos (o victorias) de WAR. De hecho el número 124 en la historia es nada menos que un tal Ichiro, superando por poco margen a un tal Vladimir Guerrero padre.

El valor de Cabrera para sus equipos está en el nivel de Tony Gwynn, de Manny Ramírez, superó a Eddie Murray y a un tal Roberto Alomar. Estamos hablando de un nivel Salón de la Fama. Sus estadísticas en algún punto de su carrera son comparables a Ted Williams y Hank Aaron. Así de grande ha sido esta carrera.

De todos los inicialistas en Cooperstown, su WAR se ubica en el puesto 11 si lo colocáramos entre sus 23 colegas de posición entronizados, cuyo promedio del WAR es de 65.5.

Su valor intangible vive en el Comerica Park. En los últimos 15 años ha sido el alma y marca del béisbol de la ciudad automotriz, la camisa más vendida, el pelotero que los niños quieren ver y del cual anhelan un autógrafo o una foto. Una vez llegue el punto final del camino habrá dejado un legado difícil de superar a corto y mediano plazo en esta organización.

Y si todo marcha en orden y su enfoque se mantiene en una conducta ejemplar fuera del terreno, será un miembro del Salón de la Fama en primera boleta y en teoría el segundo venezolano inmortalizado, un logro muy esperado por su país que entre tantos éxitos individuales en el béisbol aún no celebra una exaltación a Cooperstown desde 1984.

Leonte Landino es periodista y productor de ESPN International. Es miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) y la Sociedad Americana para la Investigación del Béisbol (SABR). Puedes seguirlo en Twitter en @leontelandino

