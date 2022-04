Miguel (Miggy) Cabrera quiere alcanzar pronto los 3.000 hits

Miguel Cabrera ha formado parte de muchos entrenamientos primaverales a lo largo de su carrera. Pero a medida que pasan los años, ha notado que cada uno se parece, excepto el de este 2022. Luego del final de las negociaciones entre MLB y la Asociación de Peloteros, el slugger criollo cree que este corto tiempo de preparación tiene similitudes con otra competencia: El Clásico Mundial de Beisbol.

Es el más corto de todos” expresó Miguel Cabrera en torno a la pretemporada primaveral. “Parece que fuéramos al Clásico, hay que estar lo más temprano posible para estar listos”, añadió. Asimismo expresó su optimismo cuándo se llevaban a cabo las negociaciones, a pesar de que esto afectó su puesta a tono en la temporada muerta con los Tigres de Detroit. “Nos tocó más tiempo para hacer pesas, pero fue estresante por las negociaciones. Estábamos optimistas para lograr un acuerdo”, abundó en sus palabras para la cadena ESPN.

Miguel Cabrera tiene sus objetivos claros en la campaña 2022 / Foto: MLB

Cada primavera, el venezolano atraviesa un largo proceso para ponerse en forma de cara a la temporada. Enfrenta bastantes retos debido a las lesiones que arrastra desde hace varias zafras.

“No pesa el cuerpo pero hay más dolores, algo normal tantos años que he jugado. La lesión crónica que tengo en la rodilla”, aclaró Cabrera. Pero de igual forma, no pierde el optimismo y las ganas de jugar. “Tenemos que seguir batallando, no hay excusas. Es algo que tienes ahí y que te afecta más que todo mentalmente”, explicó a los micrófonos de la renombrada televisora estadounidense.

Dejando de lado su tema con las lesiones, puntualizó su meta para alcanzar la marca de 3.000 incogibles de por vida en la Gran Carpa. Su enfoque está puesto en cada oportunidad con el madero, para así abrazar la marca lo más rápido que pueda. “Enfocado en cada juego y cada turno, espero que sea lo que Dios quiera. Para Venezuela va a ser un gran logro y hacer eso lo más rápido posible”, acotó.

Hizo un análisis sobre la División Central de la Liga Americana y la principal novena favorita a conquistar el banderín, los Medias Blancas de Chicago. “Al final del juego, hay que jugar pelota. Ojalá que les toque un mal día contra nosotros y los podamos vencer en el terreno de juego”, comentó.

