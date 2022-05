¿Miguel (Miggy) Cabrera quiere a Bartolo Colón en los Tigres de Detroit?

El venezolano Miguel Cabrera comentó una publicación de Bartolo Colón sonando de regreso para los Mets de New York en la MLB.

Leer También: El Venezolano Oswaldo Guillén arremete contra los White Sox de Chicago

Aunque es poco probable para no decir imposible que los Mets de New York firmen a Bartolo Colón tras las lesiones de Max Scherzer, Jacob Degrom y Tyler Mgill, la durabilidad del dominicano no deja de impresionar a los aficionados del beisbol.

La página oficial de MLB FOX, publicó una foto de Bartolo, dejando claro que según Héctor Gómez, Colón se encuentra trabajando a la espera de una llamada de los Mets de New York debido a las lesiones.

El futuro salón de la fama y leyenda del beisbol, Miguel Cabrera, comentó dicha publicación diciendo “En Detroit tenemos 6 abridores lesionados”. Miggy no es de los que se quejan públicamente, y aunque no lo dijo directamente, coquetea con que su equipo firme a Bartolo Colón.

Evidentemente, nada de esto suena real y es algo con un 95% de 100 de probabilidades de que no suceda, sin embargo, son uno mas de los momentos emotivos del beisbol.

Publicación:

¿Entonces el Miggy quiere a Bartolo en Detroit? 👀😎🔥😂 pic.twitter.com/qGJIMeLQzM — El Fildeo ⚾️🔥 ´tamos ready (@elfildeo) May 21, 2022

Bartolo Colón también es uno de los lanzadores inolvidables que duraron 20 temporadas en el mejor beisbol del mundo, la ultima vez que jugó profesional fue en el 2021 con los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana. Cabe destacar que a sus casi 49 años, este aún no anuncia su retiro oficial como jugador.

Números de MIggy vs Bartolo en las Mayores.

Miguel Cabrera batea para 500 de AVG (8-16) con 2 carreras impulsadas en 16 apariciones en el plato contra Bartolo Colón en su carrera.

elfildeo.com