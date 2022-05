Miguel (Miggy) Cabrera podría ser coach en MLB tras su retiro

Agradezco a Dios por mi familia y por todo lo que me ha dado, por esta victoria! Quiero darles las gracias a los fans por el apoyo durante toda mi carrera, los 3000 hits ⚾️no pudieron llegar en un mejor momento…



Let’s go tigers!



Now let’s rock the #NFT world with @NFTLineup 👈🏻 pic.twitter.com/Zm7q2h14Wy