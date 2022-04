Miguel (Miggy) Cabrera pide canción “Alma llanera” y cree que llorará en su hit 3000

El pelotero venezolano de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, hizo una petición especial para cuando conecte su hit 3000 en las Grandes Ligas – MLB.

El criollo de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, realizó una petición especial para cuando conecte su imparable número 3000 en el Comerica Park.

En un entrevista con la periodista Marly Rivera de ESPN, Miguel Cabrera, solicitó que cuando llegara el momento de que bateara el ansiado hit 3000, se le colocara el “Alma llanera” y la razón de esta solicitud es porque el pelotero quiere demostrar cual es su origen y dicha canción representa el orgullo de ser venezolano.

Además de esto le preguntó que había desayunado y el venezolano respondió “arepa con diablitos”, un desayuno tipico y particular de Venezuela.

¿Por qué el alma llanera?

Esta pieza musical es considerada el segundo himno nacional de Venezuela, fuente de inspiración y realce de la cultura e idiosincrasia del venezolano. Han transcurrido 104 años desde que se escuchara por primera vez el Alma Llanera y aún continua siendo una de las más importantes piezas musicales de la cultura venezolana.

Sentimiento indescriptible para “Miggy”

Según un reporte de Jon Morosi, Cabrera expresó que la emotividad de conectar el hit 3000 significaría que el pelotero rompa en llanto cuando ese momento llegue.

Los Tigres de Detroit chocarán nuevamente a los Yankees, donde irá en busca de ese imparable 3000 para que suene en todo el Comerica Park el “Alma llanera” que lo representa como venezolano y como uno de los mejores peloteros nacidos allí.

