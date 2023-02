Miguel Ignacio Mendoza «Nacho» visitó a su amigo Jesús «Chyno» Miranda en Caracas

El cantante Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, visitó a su amigo y colega Jesús «Chyno» Miranda en Caracas.

Las fotos del tan esperado reencuentro fueron publicadas por Irrael Gómez en su cuenta en Instagram.

En las imágenes que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales se aprecia a ambos artistas con unas camisas negras con el logo de Chyno y Nacho.

«Hay fotos que no son de nadie, sino son de todos», expresó Gómez.

EL CASO DE CHYNO MIRANDA

El proceso de rehabilitación de Chyno Miranda ha estado envuelto en una polémica que escaló hasta la instancia judicial. El Ministerio Público intervino en el caso y luego inició una lucha legal encabezada por su madre Alcira Pérez.

Desde su salida del centro de rehabilitación de Tía Panchita, el cantante fue trasladado a la clínica El Cedral donde permanece recluido cumpliendo un tratamiento médico.

Durante una entrevista ofrecida a Irrael en diciembre, Chyno Miranda aseguró que su relación con su mamá es “perfecta” y le agradeció por acompañarlo durante el proceso.

Además, sostuvo que al salir del Cedral quisiera estar con su novia Astrid Torrealba.

«Quisiera estar con Astrid y con mi mamá. Esa es la fusión perfecta. Quisiera que se reconcilien y que la familia perfecta tiene que estar siempre unida. Hagan ese esfuerzo por mí”, dijo Chyno.

El cantante no se refirió a la disputa legal entre su pareja y su madre, pero les pidió que dejaran sus problemas a un lado. “De estar reconciliadas y unidas por mí, mi salud y la bendición de la familia, porque vienen más nietos”, apuntó.

Chyno Miranda también envió un mensaje a su familia y fanáticos, a quienes aseguró que está en buenas condiciones. En ese sentido, subrayó que una vez salga de la clínica pretende hacer conciertos y producir más música.

Leer también: El joven de 20 años que fundó una empresa que ahora vale casi US$1.000 millones

“Es un mensaje de agradecimiento. Nunca he estado mal, no he estado loco en ningún momento. Había gente que pensaba que estaba en silla de ruedas y no podía caminar. Puedo cantar y voy a hacer conciertos cuando salga de aquí”, expresó.

Con información de: Caraota Digital