Miguel Cabrera y Salvador Pérez: ¿Los próximos venezolanos en el HOF?

Vamos a analizar si las estrellas Miguel Cabrera y Salvador Pérez son los próximos venezolanos en el Salón de la Fama de la MLB.

Es bien difícil hacer pronósticos de esta índole porque no sabemos que puede ocurrir en el camino, cómo por ejemplo algún caso legal, denuncias, etc., en contra de algún jugador, por lo que éste análisis lo haremos a través de los números que dejaron los jugadores prenombrados, sin dejar de mencionar a otros compatriotas con esos problemas a los que he hecho referencia.

Miguel Cabrera:

Si no se le sale una rueda a la carreta, Miguel Cabrera una vez que se retire y pasen los cinco años posteriores, no es que debe ingresar al Salón de la Fama, sino que debería hacerlo en el primer año de elegibilidad y con una votación que ronde entre el 85% y el 90%.

En estos momentos Miggy es sin lugar a dudas el mejor bateador venezolano de todos los tiempos y en su carrera en las mayores ha tenido el siguiente palmarés desde el 2013 hasta la campaña 2021:

Average: 310

Jonrones: 502

Impulsadas: 1804

Hits: 2987

Campeón (Marlins 2003)

Títulos de bateo: 4

2 MVP Liga Americana

Una Triple Corona de bateo.

Miguel Cabrera es una leyenda viviente, quien tiene ya los números para estar de una vez con su placa en Cooperstown, aunque tiene cómo meta alcanzar los tres mil imparables para rubricar una épica carrera en las mayores.

Hay que recordar que Miggy sólo ha jugado con los Marlins de Florida y los Tigres de Detroit en la MLB.

Salvador Pérez:

El careta venezolano de los Royals de Kansas City Salvador Pérez, ha tenido una pasantía espectacular en las Grandes Ligas, donde ha brillado por su gran defensa y una ofensiva nada despreciable.

De hecho el año 2021 representó una zafra histórica para el criollo, donde bateó para 273 de promedio, con 161 hits, 48 jonrones, con 88 carreras anotadas y 121 remolcadas, por lo que se puede decir que lo de Salvador no es cuento, además de exhibir su solvencia defensiva de siempre.

Los números de su carrera son los siguientes:

Average: 270

Jonrones: 200

Impulsadas: 656

Anotadas: 491

Hits: 1161

5 guantes de oro

4 bates de plata

Campeón (Royals 2015)

MVP Serie Mundial.

Realmente hablar de que Salvador pueda ser uno de los próximos venezolanos para el HOF no es nada descabellado, pero pienso que debe seguir acumulando la mayor cantidad de números posibles, que pongan a Salvy en camino del templo de Cooperstown.

En estos momentos considero que los números están allí, pero no entra al HOF cualquiera y el venezolano debe robustecerlos, para tener un caso bien sólido como está el de Miguel Cabrera en la MLB.

