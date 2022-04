Miguel (Miggy) Cabrera dice que los scouts de Yankees se equivocaron con él

El pelotero venezolano de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, en un entrevista indicó sobre lo errado que estuvieron los cazatalentos de los Yankees sobre cual debía ser su desempeño en Grandes Ligas – MLB.

Miguel Cabrera, brindó una entrevista exclusiva con la periodista Marlyn Rivera de ESPN, donde expresó ciertas puntos de su carrera y sobre su hit 3000.

Cabrera, se colocó a solo un imparable para alcanzar los 3000 de por vida en las Grandes Ligas, luego de que ligara de 4-3 en el encuentro de ayer frente a los Yankees de Nueva York.

Dentro de esta entrevista, le preguntaron si su imparable 3000 sería mejor por el motivo de que sería ante los Yankees de Nueva York, a lo que el venezolano contesto de que el conjunto neoyorquino es un equipo icónico en MLB y que todos quieren vencerlos.

Dentro de esta respuesta el venezolano aprovechó para indicar que los scouts de los Yankees estuvieron equivocados cuando dijeron que su futuro dentro de las Grandes Ligas iba a ser como lanzador.

¿Es especial porque puedes conseguir los 3000 ante los Yankees hoy?”. Preguntó Rivera.

“Todo el mundo quiere vencer a los Yankees. Popular. Icónico… Cuando era más joven, todos los cazatalentos de los Yankees decían que iba a ser lanzador. Se equivocaron”. Respondió Cabrera.

Miguel Cabrera, irá en busca de su indiscutible 3000, para así unirse a los 32 peloteros de los 22.609 que han visto acción en las Grandes Ligas y que solo este selecto grupo ha logrado alcanzar esa cifra, o lo que es igual, solo el 0,14% ha dado ese número de imparables.

