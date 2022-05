Migrantes venezolanos temen ser deportados de Ecuador por nueva ley de movilidad

La Asociación Venezolana en Ecuador que aglutina a inmigrantes de esa nacionalidad, expresó el pasado lunes 30-M, su temor de que las autoridades ecuatorianas puedan deportar de manera injusta a extranjeros, por los «vacíos» en la aplicación de una Ley de Movilidad recientemente sancionada por el Gobierno ecuatoriano.



«Hasta el momento no tenemos ningún caso de deportación de nuestra comunidad, pero nos preocupa que a futuro se cometan injusticias y se condenen sin juicio justo a personas trabajadoras, solo por el hecho de no contar con una visa o por su condición de extranjero», precisó el colectivo en una misiva dirigida al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.



La Asociación, en su carta, explicó su preocupación porque la nueva ley considera deportaciones de personas extranjeras que sean consideradas «una amenaza» para la seguridad en Ecuador y por los vacíos en su aplicación, ya que establece que esa posibilidad depende de un organismo administrativo y no de un juez competente.

En la carta, suscrita por el presidente de la Asociación, Daniel Regalado, el colectivo advirtió de que la alta inseguridad que se ha desatado en Ecuador ha contribuido a crear «estereotipos equivocados» contra el colectivo venezolano, lo que ha perjudicado a dicha comunidad.



Asimismo, la Asociación recordó que el propio presidente ecuatoriano ofreció llevar adelante un proceso de regularización de venezolanos que no cuentan con sus documentos en regla.