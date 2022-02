Miembros del Ejecutivo y la AN consultan a Fedecámaras planteamientos sobre impuesto a pagos en divisas

«El venezolano está claro que con su trabajo y dedicación es que va a poder resolver», afirmó.

Considera que estamos en un momento de hacer las cosas distintas, no mejor. «Proyectarse al futuro es complicado, realizar una proyección con base en lo mejor del pasado, creo que no debe ser así», expresó.

Fernández también considera falso que en Venezuela no hay suficiente presión tributaria. «Es cierto cuando se ve en los números de la recaudación, pero cuando revisas empresas y personas que no pueden formalizarse, ves que se debe a que el peso de la tributación es elevado, además de los pagos parafiscales, poo servicios y condiciones que no puede dotar el Estado», detalló.

Asimismo, aclaró que «la sociedad debe estar en cuenta que el modelo rentista se acabó, pero no hay uno nuevo, no está claro».

Al respecto, Fedecámaras hará una propuesta en julio al país sobre cuál debe ser ese modelo, el cual debe ser productivo, inclusivo y basado en las mega tendencias que se imponen en el mundo.

Contacto entre fedecámaras y el gobierno nacional

Luego que la semana pasada hicieran publica su posición sobre la reforma al Impuesto a las Grandes Transaciones, la cual incluye un pechaje a las transacciones en divisas y criptomonedas, Fedecámaras recibió varias llamadas de parte de miembros del Ejecutivo y Legislativo nacional para conocer más sobre sus planteamientos al respecto.

El representante gremial detalló que, las llamadas fueron hechas por miembros de varias instancias y niveles, reconociendo que se trató de una propuesta con altura.

«Nosotros no nos negamos a ese impuesto, pero debe ser con tasas más bajas, temporal; nuestra postura es que hay sacar las personas naturales y los comercios pequeños de ese impuesto. No todos tienen la capacidad técnica ni profesional de encargarse de ese tema», explicó.

A juicio de Fernández, para «rebolivarizar» la economía, primero se debe formalizar dentro del sistema financiero los dólares que están circulando en efectivo en el territorio nacional.

«Es necesario traer todos esos dólares al sistema financiero, creando la compensación interbancaria y después buscar un mecanismo con estímulos para la rebolivarización», dijo