Michael Helmayer: «La economía no se levanta ni con bodegones ni farmacias»

La mañana de este martes el abogado y profesor universitario Michael Helmayer estuvo en el programa Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos TV y de manera simultánea por Somos 93.5 FM, para conversar sobre la economía venezolana y sus repercusiones en el ámbito local.

Helmayer junto a Daniel Alejandro Rodríguez.

Entre otros temas, mencionó que actualmente el sector construcción en Venezuela se encuentra paralizado por la falta de créditos para este rubro. Helmayer mencionó que existe personal capacitado como arquitectos e ingenieros que se han tenido que ir del país por falta de oportunidades.

Asimismo, reflexionó sobre lo que él considera como la forma de activar la economía, la cual, resultaría a través de la generación de empleos en la parte privada y no desde el sector público.

SERVICIO ELÉCTRICO

El también profesor universitario abordó el tema de los servicios públicos en el país, por lo que afirmó «El gobierno para poder dar un buen servicio de luz debe cobrar lo que vale ese servicio, porque las ideologías no están en contacto con la realidad, es por ello que no debería ser un servicio centralizado. No queremos vivir de gratis, pero tampoco tenemos el poder adquisitivo para poder pagar las cosas, por eso estamos en circulo vicioso».

Al finalizar el programa, conversando sobre la temática de si «Venezuela se está arreglando» mencionó que «La economía no se levanta con bodegones ni con farmacias».

Noticias Barquisimeto