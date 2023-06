“Mi hijo ya no iba a clases porque no veía” Alcaldía devuelve visión a más de 120 niños

Desde el Instituto Municipal de Desarrollo Social (IMDES), se realizó este lunes una nueva jornada de oftalmología para niños y niñas, atendiendo problemas como cataratas, estrabismo y cirugías plásticas oculares, con solicitudes realizadas en su mayoría durante el último mes.

María Sánchez, explicó que a su hija le realizaron de cataratas traumática: “Estoy muy agradecido con la Fundación del Niño y el Alcalde Luis Jonás Reyes, estoy demasiado agradecida porque esta operación es demasiado costosa y aquí todo ha sido gratuito“, apuntó Sánchez.

Eliecer Páez, señala que su hijo nació con catarata congénita y ha medida que fue creciendo fue perdiendo su visión: “Ya el tiene 5 años, yo no lo había podido operar por los costos y hace un mes introduje los informes médicos y a los días me estaban llamando. Estoy muy feliz porque ya mi hijo no estaba asistiendo a clases porque tenía una visión muy corta. Ellos han corrido con todos los gastos“, apuntó mientras acompañaba a su hijo.

Otra de las beneficiarias, es la hija de Duleida Peña, quien desarrolló las cataratas a los 15 días de nacida: “Le doy gracias a Dios y al Alcalde por la cirugía. Mi hija tenía mucha dificultad para leer y en sus clases, ahora ya tendrá una mejor calidad de vida. Incluí la solicitud hace un mes y me llamaron hace 15 días“, explicó.

Por último, una de las madres señala que su hijo nació con ptosis palpebral y estaba siendo atendido de forma gratuita en el (IMDES): “Yo busqué solución desde que nació y gracias a Dios nos llegó esta ayuda, lo vi por un programa y me acerqué, me llamaron y todo ha sido gratis“, añadió.

Mejoras en la atención

La máxima autoridad local, Luis Jonás Reyes, informó que están haciendo el esfuerzo de atender más de 120 casos: “No es nada más el material médico y los insumos, es también el ahorro de los pacientes y representantes. Una intervención quirúrgica de estas está alrededor de 3000 a 5000 Dólares en el sector privado“, indicó.

Para finalizar, resaltó las mejoras en la atención de salud, con adquisición de equipos de última generación tanto en el (IMDES) como las atenciones que se otorgan desde la Fundación del Niño con el Gabinete Social, liderado por la primera dama del municipio Iribarren, Roosmary González de Reyes.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto

Fotos: Jesús García