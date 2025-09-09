“Mi hija vivía un infierno”: El desgarrador testimonio del padre de la niña maltratada en El Jebe

Un valiente padre está alzando su voz en un momento de profundo dolor, no solo para denunciar el brutal maltrato del que fue víctima su hija de tres años, sino también para hacer un llamado a la justicia y exponer las fallas que, según él, permitieron que la situación escalara.

Henry Añez, quien con admirable entereza conversó con el equipo de Noticias Barquisimeto, ha revelado una historia que pone en evidencia la urgencia de proteger a los más vulnerables.

Según el relato de Añez, el calvario de su hija no es reciente. Asegura que en repetidas ocasiones había alertado a las autoridades policiales sobre el «infierno» que vivía la menor, interponiendo denuncias que presuntamente fueron ignoradas. «Eso se hubiera evitado hace mucho rato atrás si ellos en verdad hubieran hecho el control y seguimiento», expresó Añez, señalando la supuesta inacción de los cuerpos de seguridad.

La situación se hizo insostenible y, gracias al apoyo de los vecinos, se difundió un video que muestra el presunto maltrato. Este material, que generó indignación en la comunidad de El Jebe, fue clave para que el Ministerio Público actuara.

Detenidos y un temor latente

El Fiscal General Tarek William Saab confirmó la detención de Enrique Álvarez Nahum, padrastro de la niña y presunto agresor, así como de la madre de la menor, Yesmary Ballesteros. Ambos se encuentran a la orden de la Fiscalía y se espera su audiencia de presentación.

Sin embargo, a pesar de la detención, la preocupación de Añez es palpable. Temiendo por la posibilidad de que los implicados queden en libertad, el padre expresó su angustia: «Se estaba rumorando que el imputado agresor y sus familiares tienen cierta influencia y están tocando puertas para darle libertad, y eso no se puede permitir».

Además, Añez reveló que no fue citado a la audiencia de presentación, y que los vecinos que grabaron el video, quienes son testigos clave, tampoco fueron llamados. Esto ha sembrado dudas y desconfianza en el padre, quien solo busca que «caiga el peso de la ley» sobre los responsables.

Actualmente, la niña se encuentra bajo la protección de su padre, quien agradece a la comunidad y a los vecinos por el apoyo incondicional que ha recibido. «Gracias a ellos esto no hubiera sido posible», afirmó.

La valentía de Henry Añez al hablar sobre este doloroso caso es un recordatorio de que la justicia no solo se logra en los tribunales, sino también a través del coraje de quienes se atreven a alzar la voz por los que no pueden.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto