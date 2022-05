Mhoni Vidente te dice qué le depara a tu horóscopo esta semana

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este martes 03 de mayo del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo – 19 abril)

Conocerás ciertas personas durante la jornada de hoy que afectarán radicalmente tu futuro personal y laboral. Etapa de transición entre parejas, la soledad te hará recordar que hay ciertas cualidades que deberías cambiar. No tendrás forma de encontrar la manera de conciliar la concentración en el día de hoy, procura no tomar grandes decisiones.

Consejo de la Vidente: No dejes que tu exceso de confianza en las personas te haga caer en las garras de la decepción de manera continua. Se más receloso de ti mismo.

Que dice mi signo Tauro (20 abril – 20 mayo)

Tu autoestima está hoy un poco caída, pero el hecho de que no te adulen todo el tiempo no significa que no se fijen en ti. Lo de ustedes ya no funcionaba ni tenía futuro, así que no pierdas tiempo lamentándote. Mejor, sal y conoce gente nueva. La suerte está de tu lado. Los problemas económicos comienzan a solucionarse, al igual que los conflictos en el hogar.

Consejo del día No seas tan necio y de una vez por todas visita a tu médico. Un chequeo general servirá para disipar las dudas sobre cualquier patología.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo – 20 junio)

Finalmente tendrás suficiente de presiones y comenzarás a mostrarte más renuente y falto de paciencia con los que te rodean. En una pareja en la que el amor esta relegado al final de las prioridades hay algo rotundamente mal. Replantea tus prioridades. Con el fin de semana encima. Habrá ciertas actividades que no te podrás dar el lujo de posponer. Continua adelante.

Consejo de la Vidente: Existen heridas que nunca sanan completamente y deberás aprender a convivir con su constante dolor. Acepta esta situación y sigue adelante.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio – 22 julio)

No dejes que tu temperamento descontrolado te vuelva a poner en aprietos. Procura manejarte con moderación durante el día de hoy. No podrás escapar de por vida a ciertas consecuencias de acciones de tu pasado. Deberás enfrentarlas eventualmente. No puedes esperar tener éxito de manera continua e ininterrumpida a nivel profesional. Eventualmente vivirás adversidades.

Consejo de la Vidente: No te apresures a formar un juicio sobre una persona que recién has conocido. Asegúrate de mantener el aplomo, y ver con los ojos del alma.

Que dice mi signo Leo (23 julio – 22 agosto)

Llegarás a la conclusión de que eres parte de una sociedad sin valores ni interés por el prójimo. Intenta cambiar. Conseguirás el día de hoy concretar esa salida que planeaste hace tanto tiempo con tu pareja. Disfruta a pleno del momento. Deja de postergar la resolución de ciertas obligaciones que tienes pendientes. El tiempo solo agravará las cosas.

Consejo de la Vidente: Que las malas experiencias que debas atravesar en la vida no limiten tu capacidad de desenvolverte en ella. Aprende de tus errores y continua.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

Tu familia te reclama y los tienes un poco olvidados. Hoy sería bueno que los llames o les hagas una visita, les hará bien. Tienes mucho talento para las mentiras, sabes cómo engañar a tu pareja. Pero esta vez te descubrirá y no podrás defenderte. Aparecen dudas acerca del camino a tomar respecto a tus finanzas. Pide consejos a alguien que tenga experiencia en la materia.

Consejo del día: Tu sarcasmo ha hecho que ganaras adeptos en más de una ocasión, pero esta vez hará que alguien cercano se sienta ofendido.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Te descubrirás renuente a realizar ciertos cambios, que sabes son necesarios, en tus conductas de vida. analiza tus prioridades. No tendrás un buen día a nivel sentimental en la jornada de hoy. Prepárate para enfrentarte a dificultades espontáneas. No puedes abarcar cada actividad o responsabilidad que pase frente a ti. Se más cuidadoso a la hora de tomar obligaciones.

Consejo del día: No permitas que el cansancio extremo y el agotamiento terminen con tu concentración y responsabilidad. Mantente estoico hasta el final.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

La oportunidad golpeará a tu puerta durante el día de hoy, ofreciéndote el fruto prohibido, pero añorado por largo tiempo. La tristeza te invadirá en le día de hoy a causa del recuerdo de una persona muy especial de tu pasado. No te desanimes. No podrás concluir con todas las obligaciones para el día debiendo postergar gran parte para el día de mañana en tu hogar.

Consejo de la Vidente: Hay oportunidades que se presentan en la vida que es mejor dejar pasar. No te dejes llevar por tus impulsos e inexperiencia. Precaución.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

No puedes tener control absoluto sobre cada factor que influencie tu área laboral. Deberás cambiar ciertas actitudes. Comenzarás una nueva etapa a nivel emocional durante la jornada de hoy. Vislumbrarás las respuestas a tus preguntas. Comenzarás a sentir cierta tensión en tu ambiente laboral, asegúrate de investigar las razones de esto.

Consejo del Día Cada tropiezo que debas atravesar en la vida trae consigo una enseñanza que te permitirá sortearlo eficientemente en el futuro.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Se presentan grandes desafíos en el trabajo. Tú eres consciente de tus limitaciones pero aprovecharás al máximo tus habilidades. Si estás solo, lo más probable es que sigas así porque eres demasiado exigente a la hora del amor y nadie te convence. Tu capacidad de persuasión será requerida. Alguien no está muy convencido de ayudarte y debes lograr que cambie de parecer.

Consejo de la Vidente: No vale la pena que pierdas el control por comentarios de gente que sólo busca provocarte. No caigas en su juego.

Que dice mi signo Acuario (20 enero – 18 febrero)

Después de la tormenta llega la calma. Es momento de disfrutar, ya que lograste superar los problemas económicos que te aquejaban. Ten en cuenta que si tu pareja tiene celos hasta de tu familia, lo más probable es que esta relación no dure demasiado. Alguien está conspirando contra tus proyectos. Investiga quién es y enfréntalo. Lo mejor es que marques tu territorio.

Consejo de la Vidente: Muchas veces te gustaría saber qué te depara el destino. Consulta las runas o el tarot que no te defraudarán. Anímate.

