México analiza recibir a niños huérfanos de Palestina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado que el país podría abrir sus puertas para recibir a niños que han quedado huérfanos en Palestina a causa del conflicto en Oriente Medio. La mandataria hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa, respondiendo a una propuesta del senador Gerardo Fernández Noroña.

«Si es necesario, por supuesto que sí, México siempre va a estar abierto», afirmó Sheinbaum, subrayando que el país tiene una larga tradición de política exterior basada en la ayuda humanitaria. Para analizar la viabilidad de esta iniciativa, la presidenta ha encargado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al canciller Juan Ramón de la Fuente que revisen el tema.

La mandataria recordó que México ha servido de refugio para poblaciones perseguidas en el pasado, como los exiliados españoles durante la dictadura de Francisco Franco o las personas que huyeron de las dictaduras sudamericanas en la década de los 70.

Esta posible medida responde a la grave situación humanitaria en la región. Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), aproximadamente 17,000 niños han perdido a sus padres debido a los ataques israelíes. Además, el organismo ha reportado que al menos 100 niños de Gaza han muerto de hambre y otros 90,000 no tienen acceso a la alimentación adecuada para sobrevivir.

Carla Martínez / Con información de RT