Metro de Caracas tendrá horario especial para las festividades navideñas

El Metro de Caracas, ente adscrito al Ministerio de Transporte, informó los horarios especiales que fueron establecidos para las fechas festivas motivadas a la Navidad y al Año Nuevo, iniciando desde este sábado 24 de diciembre del 2022.

Las actividades estarán suspoendidas en la estación de Buscaracas

A través de su cuenta en Twitter, el servicio de transporte terrestre subterráneo anunció que prestará servicio comercial en los siguientes horarios: 24 de diciembre de 5:30 am a 9:00 pm, 25 de diciembre de 9:00 am a 9:00 pm, 31 de diciembre de 5:30 am a 9:00 pm y 01 de enero de 9:00 am a 9:00 pm.

Por otra parte, anunció que, los días 25 de diciembre y 01 de enero estará suspendido el servicio comercial de Buscaracas. En ese sentido, exhortan a los usuarios a tomar sus previsiones.

Con información de Últimas Noticias.