Messi y Cristiano, entre los peores finalizadores de Europa

Según las estadísticas recogidas por ‘Olocip’, tanto el argentino como el portugués se encuentran entre los 20 jugadores que más han penalizado a sus respectivos equipos de cara a portería.

Leer Tambien: CONMEBOL suspende a los dos asistentes brasileños del Chile-Argentina por usar chalecos reflectantes

Los fichajes de Leo Messi y Cristiano Ronaldo por Paris Saint-Germain y Manchester United respectivamente prometían más de lo que han terminado suponiendo. Al menos, hasta la fecha. Mientras que el argentino abandonaba el FC Barcelona después de toda una vida en Can Barça para embarcarse en la aventura parisina, el astro portugués regresaba a la que ya fue su casa durante seis temporadas. En el caso del nuevo jugador del Manchester United, sus estadísticas (14 goles y 3 asistencias en 23 partidos) están bastante por encima de las alcanzadas por el ’30’ del PSG (6 goles y 5 asistencias en 17 encuentros). Sin embargo, tanto los volantazos en el proyecto de los Red Devils como los problemas físicos del argentino en París han llevado a que, según registran los datos elaborados por la inteligencia artificial de Olocip, los nombres de Leo Messi y Cristiano Ronaldo se sitúen entre los 20 jugadores que más han penalizado a su equipo con sus finalizaciones, teniendo en cuenta «su rendimiento solamente en competiciones nacionales».

Teniendo en cuenta estos parámetros (goles en el torneo doméstico), las estadísticas de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en lo que va de curso se reducirían a 1 gol en 12 partidos de Ligue 1 en el caso del astro argentino y 8 goles en 18 encuentros de Premier League para CR7. Olocip define la finalización como «la diferencia entre la probabilidad de que el tiro acabe en gol y el resultado del tiro», de tal manera que «su valor acumulado determina el número de goles que se han conseguido (si es positivo) o malogrado (si es negativo) con respecto al número de goles que se esperaría se hubiesen marcado». Entre los 20 jugadores pertenecientes a las 5 grandes ligas (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra) que copan el ránking elaborado por Olocip, el cual lidera Gaëtan Laborde, jugador del Stade Rennais, y cierra el español Iker Muniain, destacan los de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, ambos con valores negativos.

Estadísticas de jugadores con menor efectividad de las cinco grandes ligas europeas en la temporada 2021/2022. Olocip

El valor de -3,05 que acompaña a Leo Messi viene a decir que el argentino debería haber anotado 3 tantos más de los que hasta la fecha suma en su cuenta particular esta temporada. Y es que, a pesar de haber logrado el Balón de Oro 2021, «el argentino está teniendo los números más pobres de su carrera en finalizaciones» –1 gol en 934 minutos jugados–, tal y como afirman Olocip. Este valor sitúa al futbolista del Paris Saint-Germain como el 6º peor finalizador de las 5 grandes ligas europeas. Así mismo, la inteligencia artificial añade que «Leo Messi es el tercer mejor jugador en la elaboración de juego de la Ligue 1 (+4,53)», siendo su compañero de equipo Kylian Mbappé el primero (+5,59).

El caso de Cristiano Ronaldo no deja de ser sorprendente. Si bien el devenir del Manchester United le costó el puesto a Ole Gunnar Solskjaer y está marcando los inicios de Ralf Rangnick en el banquillo de Old Trafford, el astro portugués es, junto a David De Dea, una de las pocas noticias positivas en lo que va de curso en Manchester. Pero aunque CR7 ha vuelto a ‘casa’ marcando goles, la inteligencia artificial determina que el delantero de 36 años no ha visto portería tantas veces como debería. El valor de -2,42 que otorgan desde Olocip a Cristiano Ronaldo le sitúan como el 18º peor finalizador de Europa, ya que este debería haber anotado 2 goles más de los esperados. Lo cierto es que el ex delantero de Real Madrid y Juventus está haciendo goles, pero con 16 titularidades en 18 partidos de Premier League, CR7 siempre se ha acostumbrado a tener mejores cifras. No obstante, Olocip afirma que esta no sería la primera vez que Cristiano Ronaldo «tiene registros negativos en las finalizaciones. En su última temporada con el Madrid penalizó al equipo blanco en finalizaciones; lo mismo que en su primer año en Italia».

Otros nombres destacados

Cabe destacar el nombre de otros grandes jugadores del panorama futbolístico europeo que tampoco están teniendo su mejor temporada en cuanto a acierto de cara a portería. En el caso de Lorenzo Insigne, jugador del Nápoles que pondrá rumbo en verano a la MLS, los 6 tantos y 6 asistencias que suma este curso (5 goles en Serie A) no le impiden situarse como el 2º peor finalizador de Europa (-4,60). En la ránking elaborado por Olocip también aparecen nombres como los de Gabriel Jesús y Pierre-Emerick Aubameyang, jugador de Manchester City y Arsenal que acumulan 6 y 7 goles respectivamente entre todas las competiciones, o el de Jack Grealish, flamante fichaje del equipo dirigido por Pep Guardiola que, tras brillar sobremanera en el Aston Villa y ser traspasado por más de 100M de euros a los Citizens, no está ofreciendo el rendimiento esperado: 3 goles (y 3 asistencias) en 22 encuentros que le otorgan un 17º puesto, con un valor de -2,48.

Diario AS