«Messi se sintió ‘decepcionado’ con Piqué»

El periodista y colaborador de MD Lluís Canut reveló en Esport3 que el argentino se sintió engañado por el central por no haber renovado antes para que pudiese seguir.

La ausencia de Gerard Piqué en la cena del lunes en Barcelona en la que se reunieron Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba despertó todo tipo de comentarios sobre los motivos de ella. El periodista y colaborador de MD Lluís Canut explicó en el programa ‘Onze’ de Esport 3 que hay un distanciamiento entre Messi y Piqué. «Pique no forma parte del círculo de amistades más intimas de Messi dentro de la plantilla. El círculo esta formado por los que estaban en la cena».

El argentino, cazado por MD en un restaurante junto a Xavi Hernández y los capitanes del Barça, Sergio Busquets y Jordi Alba y celebrando el aniversario del entrenador azulgrana.

El periodista desarrolló que «se ha deteriorado la relación, hasta donde sé, a raíz de la última renovación de contrato de Piqué cuando se hace la rebaja, esto le hizo daño a Messi y se sintió decepcionado, no querría utilizar la palabra traicionado pero sí que se sintió engañado por parte de Piqué, porque no lo hizo hasta que Messi estaba fuera del Barça y Messi interpreta que esta acción la debería haber hecho antes que se fuese para intentar evitar su salida. Y que no movieron ninguna ceja hasta que él se fue porque el club no le podía pagar su contrato».

Canut añadió que «esto lo ha hecho constar Messi en algún Whatsapp. Yo tuve la oportunidad de ver uno, a un ex dirigente de la anterior junta directiva. Un Whatsapp de Messi a un ex dirigente, donde manifestaba su malestar y decepción con Piqué como si le hubiesen dejado solo y en la estacada».

Respecto al pasado desveló que «Piqué había tenido una buena relación con Messi porque son de la misma quinta, del 87, había cierta sintonía, pero a lo largo de los años se ha demostrado que en las celebraciones familiares de los Messi no aparecían Piqué y Shakira».

