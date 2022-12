Messi debutó con Argentina gracias al técnico de la Vinotinto José Pékerman

El entrenador de Venezuela fue quien llamó a Messi para jugar con la Sub 20. También hizo debutar a Zabaleta, Biglia y Demichelis.

Para Messi y algunos de los futbolistas de la albiceleste, como Lucas Biglia, Pablo Zabaleta, Martín Demichelis enfrentar a un equipo dirigido por José Pékerman es enfrentar a uno de los entrenadores más importantes de sus carreras.

El hoy entrenador de la Vinotinto, fue responsable de conducir los primeros pasos de esos jugadores en las selecciones juveniles y prepararlos para el salto a la mayor. E incluso fue él quien los hizo debutar en la absoluta de la celeste y blanca.

En el caso puntual de Messi, Pékerman fue quien actúo rápido con Hugo Tocalli para que el crack no jugara para la selección de España, y lo hiciera para la Argentina. Y luego iniciara su recorrido en las divisiones juveniles de la albiceleste hasta dar el salto a la mayor.

Messi jugó el Mundial Sub 20 de Países Bajos junto a Zabaleta y a Biglia, quienes eran por entonces capitán y sub capitán. Aquel torneo terminó con Argentina campeona del mundo y con Leo goleador del torneo. Un mes y medio después de finalizado el mundial, un 17 de agosto de 2005, José Pekerman sentaba al crack en el banco de suplentes en un amistoso frente a Hungría en Budapest. Leo ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lisandro Lopez, pero segundos después fue expulsado.

Consultado por aquel debut, Pekerman dijo al conocer que su rival de cuartos sería Argentina, que ¨Nunca dudé que Messi sería la estrella del fútbol en el futuro¨, confesó.

El primer gol del astro rosarino se produjo tres meses antes del Mundial de Alemania 2006, en un amistoso frente a Croacia. Aunque el más importante haya llegado después y en la Copa del Mundo, cuando a 12 minutos del final, un Messi con 18 años marcaba un tanto en la goleada frente por 6 a 0 frente a Serbia y Montenegro. Un Messi con caras largas por participar poco en aquella competencia era una imagen repetida. Y la Argentina de Pekerman se despedía de la Copa del Mundo derrotada por penales frente a Alemania. Y con reproches por haber utilizado poco al crack del futuro. Después de la competencia, Leo le agradeció a Pékerman haberlo cuidado y entendió que el entrenador no quiso poner sobre su joven espalda el peso de ser el salvador de la albiceleste. Y hasta confesó que el entrenador fue uno d los que más lo marcó en su carrera.»Nunca tuve ningún problema con Pekerman, me llevo a un Mundial y me hizo debutar. Me parece un entrenador muy bueno, sabe manejar muy bien los grupos. Y me hubiera gustado que siguiera después del Mundial», dijo Leo en aquella oportunidad.

«Muchos de los que conformamos este plantel fuimos dirigidos en la etapa de juveniles por José. Fueron momentos muy lindos. Cuando empezamos algunos teníamos catorce o quince años. Con él dimos nuestros primeros pasos en la Selección y llegamos a la mayor», recuerda con especial cariño por el entrenador Pablo Zabaleta. Y también lo confirma en su experiencia personal con el entrenador su compañero Lucas Biglia: ¨José fue muy importante para mí. No solo porque me conoce de chico, y me ayudó mucho en mi carrera, y confió en mí para darme lugar en la selección, sino por lo que me aportaron sus enseñanzas en el aspecto humano¨, sostiene.

No hubo más que un enfrentamiento de la Argentina ante la Colombia de Pékerman, antes del duelo que se producirá el día viernes. Fue en las eliminatorias de Brasil 2014 y los equipos terminaron igualados sin goles. Y Messi no jugó desde el arranque, sino que ingresó en el segundo tiempo por Walter Montillo.

Será la primera vez que los Pékerman Boys se enfrenten a su maestro en una etapa decisiva como cuartos de final de la Copa América. Y tendrán la responsabilidad de superar al maestro para conseguir el pase a semifinales. Para Pekerman tampoco será un partido más enfrentar a sus ex dirigidos. Se conocen, se estiman, pero buscarán la victoria para sus equipos.

Zabaleta sobre Colombia: «Es un equipo ordenado. Cuenta con jugadores con buena capacidad en la parte ofensiva, con bastantes variantes. Vienen compitiendo muy bien en estos años. En la Copa hoy sirve ganar para seguir. Será un partido duro, sin dudas».

Como un padre, muchos momentos inolvidables de la vida futbolística de Leo Messi fueron compartidos con la imagen paternal de José Néstor Pekerman. Es tan cercana como especial la relación que une al hoy DT de Venezuela con el mejor del mundo.

Néstor Pékerman también vibró con la victoria de Argentina en Qatar 2022; dirigió a Messi y Scaloni

El técnico de la Selección de Venezuela asistió a la final entre Argentina y Francia, donde se le pudo ver tanto angustiado como emocionado por ver a sus pupilos consagrarse en lo más alto.

Dentro de las múltiples tomas que se hicieron durante la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, una en especial hizo recordar los inicios del proyecto futbolístico de la selección de Argentina, que el domingo 18 de diciembre por fin rinde grandes frutos. Tanto expertos en la materia como la afición nunca han negado el crédito del éxito argentino al profesor José Néstor Pékerman.

El técnico de la Vinotinto asistió a la final entre Argentina y Francia donde se le pudo ver tanto angustiado como emocionado por ver a sus pupilos consagrarse en lo más alto. Pékerman dirigió a la selección sub-20 de Argentina entre 1994 y el 2001, y ganó tres ediciones de la Copa del Mundo en esa categoría.

También tuvo la oportunidad de dirigir la selección de mayores, donde el balance no fue tan bueno, ya que quedó eliminado del mundial de Alemania 2006 en cuartos de final a manos del equipo local. Pero, más allá del fracaso, sentó las bases de un futuro exitoso para la selección de su país.

Pékermán, el director técnico del director técnico

La unión futbolista entre José y el hoy técnico argentino Leonel Scaloni se remonta a comienzos de la década de los noventa, cuando un joven Scaloni tenía una temporada exitosa jugando para Estudiantes, por lo que se hizo merecedor del llamado para jugar el Mundial de Malasia 1997.

En el 2000, el profe José contó de nuevo con el talento de Scaloni par afrontar el preolímpico sub 23. Años más tarde, el mismo Pékerman convocaría a una joven promesa llamada Lionel Messi. Lo demás es historia.

José ya fue campeón en Qatar

En la historia del fútbol hay un capítulo que dice que la selección de Argentina ya fue campeona en Qatar, algo que sucedió en 1995, cuando se consagraron campeones del Mundial en esa categoría juvenil. La final se disputó el 28 de abril de 1995 en el Khalifa International Stadium, contra uno de los rivales que más tiene rivalidad en el fútbol.

Ese día se encontraron en el campo de juego Argentina y Brasil, duelo que el mundo del fútbol quería en el Mundial de Qatar 2022 y que no se pudo dar por la eliminación de la canarinha en cuartos de final.

Algo curioso de ese torneo sub-20 en suelo árabe, que sucedió en Qatar 2022, es que Argentina perdió uno de sus partidos en la fase de grupos y dejó en incertidumbre su clasificación a la próxima ronda. Por fortuna, ambos combinados supieron reponerse hasta llegar a la final del Mundial de fútbol.

Aunque son categorías diferentes, el sentimiento para los jugadores puede llegar a ser similar porque no todos los días se es campeón del mundo.

José Pékerman también fue técnico campeón con Argentina de los mundiales sub-20 de 1997 y 2001. Además, ese título en las juveniles también fue ganado por Lionel Messi en 2005.

