Mercado de Fichajes: Oferta “cómica” por el Senegalés Sadio Mané del Liverpool

Sadio Mané (30 años) está muy cerca de ir a Alemania. Tal y como adelantó el Diario AS, el delantero senegalés ha decidido que quiere salir del Liverpool este verano y está muy cerca de fichar por el Bayern de Múnich. El acuerdo entre el club y el jugador es total, pero todavía falta el permiso de los Reds, que de momento, se han mostrado inflexibles con las últimas propuestas económicas de los teutones.

Según ha informado The Times, el Liverpool ha declinado la segunda oferta del Bayern, de 35 millones de euros, incluyendo los futuros variables. Esta segunda oferta mejoraba a la primera, tasada en 30 millones de euros (también incluyendo todos los variables), y que, por supuesto, rechazó igualmente el equipo inglés, que espera ingresar cerca de 50 millones de euros con la operación. A pesar de ser uno de los candidatos a ocupar el podio del Balón de Oro, Mané tiene contrato con el Liverpool hasta 2023. Una circunstancia que abarata el precio del futbolista senegalés, que podría marcharse libre el año que viene y dejar al equipo de Klopp sin ningún tipo de ingreso por su salida. De ahí que el Liverpool y el Bayern estén condenados a entenderse.

Esto, sin embargo, no ha impedido que durante las negociaciones, que siguen abiertas, los directivos Reds hayan mostrado su desagrado con las ofertas planteadas por los alemanes, a las que han considerado como “cómicas”, de acuerdo con la misma noticia publicada por The Times. Donde no parece que haya discusión es con el salario de Mané, que siempre según BILD, recibiría 20 millones de euros brutos al año, o lo que es lo mismo, 10 millones netos. Una cantidad ostensiblemente superior a la que percibe en el Liverpool, que tal y como indican las últimas informaciones, sería de 7 millones netos anuales.

