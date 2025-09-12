Mejora la afluencia vehicular: Calles de Barquisimeto con más transporte público

El equipo de Noticias Barquisimeto realizó un recorrido por el oeste, centro y este de la ciudad para verificar la situación del transporte y la afluencia vehicular, que en días recientes se ha visto afectada por la escasez de combustible.

Durante el recorrido, se constató una regularización en la afluencia y mayor presencia de unidades de transporte público, lo que ha permitido atender de manera más eficiente la demanda de los usuarios. Las paradas que, según reportes recientes, estaban repletas de personas en espera, ahora muestran una fluidez mayor.

Aunque la situación en las calles muestra un cambio positivo, la crisis del transporte sigue siendo un desafío para los choferes. La normalización de la afluencia vehicular es un paso importante, pero el gremio de transportistas aún enfrenta dificultades significativas, especialmente en lo que respecta al suministro de combustible y los costos operativos.

Este panorama resalta el reto que tienen las autoridades para encontrar soluciones efectivas y permanentes. El diálogo con los transportistas es crucial para aliviar su difícil situación y, al mismo tiempo, asegurar que la comunidad de Barquisimeto y Cabudare cuente con un servicio de transporte de calidad y sin interrupciones.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto