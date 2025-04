Médico del Papa Francisco reveló detalles de los últimos instantes de vida del sumo pontífice

El Dr. Sergio Alfieri, el médico que coordinó el equipo que atendió al Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma, ha revelado detalles conmovedores sobre los últimos momentos de vida del pontífice. En declaraciones a medios italianos, Alfieri describió cómo el Papa Francisco falleció en su residencia, la Casa Santa Marta, cumpliendo su deseo de «morir en casa».

«Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarle, pero no contestaba», relató Alfieri. «No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada más. Estaba en coma».

El médico explicó que se tomó la decisión de no trasladar al Papa al hospital debido a su expreso deseo de pasar sus últimos momentos en su residencia. Además, reveló que el Papa había instruido a su asistente personal de salud, Massimiliano Strappetti, a evitar cualquier «ensañamiento terapéutico». «Durante su última hospitalización pidió expresamente que no se procediera en ningún caso a la intubación», afirmó Alfieri, explicando que, aunque la intubación podría haber ayudado con la respiración, habría sido complicado revertir el proceso con sus pulmones infectados.

Alfieri también compartió detalles sobre la llamada de emergencia que recibió el lunes por la mañana: «El lunes hacia las 5:30 de la mañana recibí una llamada de Strappetti: El Santo Padre está muy enfermo, tenemos que volver al Gemelli. Preavisé a todos y veinte minutos después estaba allí en Santa Marta, parecía difícil pensar que fuera necesario un ingreso». El médico explicó que el traslado al hospital habría sido inútil y arriesgado, ya que el Papa Francisco quería morir en su hogar.

Sobre la causa de la muerte, Alfieri sugirió que podría haber sido un infarto repentino, posiblemente causado por un émbolo o una hemorragia cerebral. El parte de defunción, firmado por el director de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, Andrea Arcangeli, confirmó que el Papa Francisco falleció a las 7:35 horas locales del 21 de abril debido a un ictus que derivó en coma y una parada cardiocirculatoria.

Despedida masiva en el Vaticano

Mientras tanto, la Basílica de San Pedro del Vaticano ha sido testigo de una impresionante muestra de duelo, con casi 50,000 personas desfilando ante el féretro del Papa Francisco. La Santa Sede extendió las horas de visita para acomodar a la multitud de fieles que desean rendir homenaje al pontífice antes de su funeral el próximo sábado.

Carla Martínez / Con información de NotiTarde