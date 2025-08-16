Medallistas Venezolanos de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 retornaron a casa

Jovenes deportistas vuelven a Venezuela tras su paso por los Juegos Sudamericanos Junior 2025.

En la madrugada de este sábado aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía la primera avanzada con 44 atletas y siete medallistas de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Esta delegación fue recibida por la viceministra de Formación e Innovación de la Actividad Física y el Deporte, Karla Luna, junto al director de Alto Rendimiento, Francisco Suárez, quienes le dieron una cálida bienvenida a estos atletas que dieron la batalla en esta justa deportiva.

«Están llegando hoy 7 medallas de las 13 que ya llevamos, una de oro, otra de plata y las demás de bronce, estamos muy orgullosos y ya dentro de poco recibiremos la segunda avanzada que parte desde Asunción», indicó la dirigente deportivo.

Garra de oro

La campeona panamericana Victoria Alejandra Guerrero llegó portando el pabellón nacional indicando que no fue un camino fácil pero que la satisfacción de tener el oro colgado la motiva a seguir combatiendo con mucha garra.

«Es una nueva experiencia que sumo, me preparé mucho para conseguir este oro, nunca lo imaginé lejano, pero me mentalicé en subir a la pedana con decisión y me funcionó», indicó la campeona mundial juvenil.

Poder acuático

Por su parte el nadador Manuel Díaz conquistó medalla de plata al demostrar su poderío en el agua.

«Son mis primeros juegos panamericanos y estoy muy feliz del resultado obtenido porque fue súper enriquecedora esta experiencia así que volveremos por más, y espero seguir representando a mi país en muchos escenarios», indicó el criollo.

En este mismo vuelo retornaron atletas de disciplinas como ciclismo MTB, esgrima, judo, bádminton, gimnasia rítmica, trampolín, natación, patinaje skateboarding, tiro con armo, ciclismo pista y remo.

