«Me pasó por la mente que no volvía a jugar»: Ronald Acuña Jr.

El pelotero venezolano habla de los momentos más difíciles que enfrentó durante su rehabilitación.

Ronald Acuña Jr es una estrella de las Grandes Ligas, a pesar de tener poco tiempo en las Mayores se ha convertido en un factor dentro y fuera de los diamantes pero meses atrás por su mente el miedo y la incertidumbre le hicieron pensar que su carrera había llegado a su fin.

Me pasó por la mente que no volvía a jugar en Grandes Ligas y hasta pensé que no volvería a caminar ni a correr igual», comentó Acuña acerca de lo más complicado en su proceso de rehabilitación después de haberse lesionado. «A medida que vi los resultados fue que me di cuenta de que puedo ser mejor hoy en día”

Acuña se lesionó la rodilla la temporada anterior y se perdió la parte final del calendario, volviendo a los diamantes ya comenzada esta campaña, lo que le hizo pasar por un momento complicado.

“Yo creo que una de las mayores cosas con las que luche a diario fue el dolor, pero gracias a Dios lo superé”, explicó Acuña Jr. en una entrevista que le hicimos varios periodistas en el loanDepot Park de Miami.

Sin embargo, el número 24 de los actuales campeones mundiales, encontró consuelo y apoyo en los más cercanos al venezolano:

“Encontré motivación en mi familia y amigos en Venezuela. Muchas personas en La Sabana dependen de mí — yo tenía que luchar por ellos”.

