“Me enseñó a ser un líder”: El Venezolano Miguel Rojas alza la voz tras la renuncia de Derek Jeter

El campocorto venezolano y capitán de los Marlins de Miami, Miguel Rojas, se pronunció luego de que Derek Jeter anunciara de la salida de la organización.

Miguel Rojas, fue uno de los primeros jugadores en reaccionar luego de que Derek Jeter informará sobre su salida de la organización de los Marlins de Miami.

Rojas, expresó su elogios sobre dl miembro del Salón de la Fama y enalteció sus valores por no compartir con la visión que tienen los dueños del equipo.

El campocorto venezolano, afirmó que la “integridad” fue la principal característica que notó el tiempo que estuvieron juntos y uno de los aspectos que más admiró. Asimismo, algo que “extrañara” cuando todo regrese a la normalidad.

“La integridad de este hombre es una de las cosas que me mostró y me acompañó durante los últimos 4 años”, inició el tuit de Miguel Rojas. “E incluso cuando lo extrañaré en mi equipo. Derek fue un gran mentor para mí y me ayudó a ser un líder. Esto es lo que líderes hacen”.