«Me dijeron que no hablara pero voy a hablar»: Osmel Sousa rompe el silencio por polémica fiesta en Canaima

El conocido zar de la belleza, Osmel Sousa respondió este viernes ante su presencia en la fiesta una lujosa con pernocta en la cima del Tepuy Kusari del parque nacional Canaima, tras recibir comentarios negativos en redes sociales.

«Me dijeron que no hablara pero voy hablar de la fiesta, porque cuando a mi me invitaron a Canaima no dude en decir que sí porque Canaima se ha convertido en mis lugares favoritos desde el año pasado que hice un programa para mi concurso, yo amo Canaima y jamás haría nada que lo destruya», dijo en su cuenta Instagram.

Manifestó que asistió con un traje elegante de color verde de Dolce Gabbana en tributo a la naturaleza. «Le da rabia a la gente es que fuimos en esmoquin y traje largo pero ahí no pasó nada, pero como no fuimos en ropa de trotar nadie pone nada».

Sousa afirmó que si recibe nuevamente una invitación al parque nacional Canaima, asistiría sin dudarlo. «Este que está aquí si lo vuelven a invitar va a ir otra vez».

«Me rayaron mi pobre traje de Dolce Gabbana verde que me lo puse en honor a la naturaleza porque eso ya salió por todos lados (…) Además, ustedes si los llaman para invitarlos a una fiesta en Canaima ¿Van a decir que no?», al momento que hizo un gesto con los ojos.

También, Osmel Sousa comentó que muchas personas visitan Canaima para realizar turismo ecológico «sin hacerle daño».

Denuncias por fiesta en Canaima

El pasado 4 de febrero, el empresario Rafael Oliveros celebró su cumpleaños 50 en lo alto del Tepuy Kusari (Cerro Venado). Asistieron reconocidas figuras del mundo de la moda del país, entre otros, Osmel Sousa, Titina Penzini y Aura Marina Hernández.

La ONG SOS Orinoco aseguró, que para el traslado de los invitados se necesitaron realizar 9 vuelos en lujosos helicópteros la mañana del sábado 5 de febrero entre las 7 y las 9 de la mañana.

Ante esto, el Fiscal General, Tarek William Saab se pronunció este jueves con relación a la fiesta celebrada el pasado 04 de febrero en la cima del Tepuy Kusari, en Canaima.

«El Ministerio Público (MP) comisionó a la Fiscalía 87 Nacional en Defensa Ambiental. Para investigar los daños causados al Parque Nacional Canaima (Tepuy KUSARI). Como consecuencia de una «fiesta» organizada en dicho lugar por una empresa y un grupo de personas», tuiteó.

Con información de Venezuela News