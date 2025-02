«Me botaron de Netflix por gorda»: Actriz denuncia discriminación

Aunque ya la habían contratado, la retiraron de una serie por estos motivos.

La has visto en “Casado con hijos” y “40 y 20″, pero la actriz mexicana Dunia Alexandra pasó un trago amargo en una serie de Netflix, donde acusa que fue despedida injustificadamente y además discriminada por su físico.

A través de redes sociales, la actriz Dunia Alexandra compartió su historia en torno a “Las muertas”, una serie que llega a la plataforma de streaming este 2025.

Tras ser elegida por una audición, firmó un contrato por 6 meses para trabajar en la producción. “Empecé un trabajo de preproducción, ensayos, lecturas con el director, clases de baile, todo para llegar lo mejor preparados al set”.

“Cuando inició la segunda semana de llamados, la productora Sandra Solares me dijo que los ejecutivos de Netflix habían tomado la decisión de terminar con mi personaje en esta primera etapa del proyecto porque estaban preocupados por mi salud y pensaban que no iba a aguantar, que me iba a dar un infarto por el sobrepeso que tenía antes de que terminara la serie”.

