McLaren es favorito: El orden de la parrilla de F1 2025 según los test de pretemporada

Los test de pretemporada arrojan pocos datos objetivos. En los tres días de Bahréin se completaron 3.870 vueltas, se utilizaron cientos de neumáticos en otras tantas tandas largas, cortas, con mucho combustible o con el tanque casi descargado. Las vueltas rápidas pueden enmascarar cualidades negativas, las simulaciones de carrera son el único termómetro real, pero no todos los equipos las completaron. Aun así, como el propio Alonso admite, “no se esperan grandes cambios entre Abu Dhabi 2024 y Australia 2025″ porque la base de los monoplazas apenas ha variado, salvo en el caso de Ferrari. Esta es una estimación del orden de los monoplazas para la primera carrera después de unos entrenamientos poco reveladores.

1. McLaren: primero con ventaja. Son los claros favoritos, la simulación de carrera de Norris el jueves fue definitiva. Con una degradación muy controlada, rebajando tiempos al final de los stints y con un coche que no tuvo incidencias en cuanto a fiabilidad durante las tres jornadas, aunque los pilotos lamentaran exceso de deslizamiento en el tren trasero. Si la tendencia del curso pasado se ha acentuado, como parece, el MCL39 bien puede convertirse en el aspirante a los títulos de pilotos y constructores en 2025. Y aunque se presume máxima igualdad, es posible que al inicio de la temporada el escalón entre McLaren y el resto sea pronunciado.

2. Ferrari: un lunar en el SF-25. Las simulaciones de carrera Leclerc y Hamilton (interrumpida, aparentemente por un fallo en el SF-25) fueron bastante discretas. El monegasco terminaba cediendo alrededor de medio segundo por vuelta en comparación con Lando al final de cada stint. Eso quiere decir que el Ferrari no cuida la goma quizás tanto como el SF-24, o que aún no han encontrado la manera de reglarlo para que lo haga. El cambio de concepto en la suspensión delantera necesitará de un periodo de digestión, porque es una zona muy sensible del coche. A una vuelta no hay muchas dudas, y el hecho de que Hamilton esté al nivel de Charles tan pronto indica que el coche tiene potencial.

3. Red Bull: en manos de Verstappen. Nunca han tenido complejos a la hora de mostrar su máximo potencial desde el día uno, pero en Bahréin no se ha visto un Red Bull brillante. Hubo problemas de fiabilidad. Lawson hizo algo parecido a unas tandas de carrera que no fueron llamativas. Hay espíritu crítico en el garaje. “No han sido unos buenos test, el coche no siempre ha respondido aunque vamos en la buena dirección”, resumió Pierre Waché, director técnico ya sin el paraguas de Newey. Aunque a Verstappen se le vio de buen humor por el paddock. Quizás le baste con poco para meterse en la lucha por todo.

4. Mercedes: el frío pudo ayudar. El medio segundo que les separó de los Ferrari a una vuelta cuando trataron de apretar parece real. En distancias largas, el W16 pareció más competitivo en manos de Russell. Antonelli necesitará más tiempo, pocos ‘rookies’ saldrían bien parados de una pelea por el podio tan abierta como la que se espera en 2025. Aunque hay un asterisco: el año pasado Mercedes destacó cuando hizo frío. Ganaron en Las Vegas, antepenúltima carrera, así que no es raro que se entonaran en un Sakhir irreconocible por las bajas temperaturas.

5. Williams: Sainz da la sorpresa. Es difícil no dejarse llevar por la facilidad de Sainz para rebajar los cronos. El español se marchó con el mejor tiempo de la pretemporada (1:29.348, neumático C3) y le habría valido para salir en segunda fila en el GP de Bahréin de 2024. Son vueltas buscadas con un tanque muy descargado, pero no son milagros artificiales con compuestos exageradamente blandos. Las tandas largas no son malas, Carlos dio 15 vueltas con un neumático duro y hay dos décimas de diferencia entre la primera vuelta y la última. Lo mismo sucede con un stint de 23 vueltas con la media de Albon. Coche de Q3… y de puntos.

6. Alpine: encarecen el Top-10. Otro aspirante sólido a los puntos, aunque en este caso la degradación es mayor que en el Williams conforme extienden las tandas. En 2024 llegaron pasados de peso por un crash-test defectuoso que les obligó a revisar el frontal del coche. Pero este invierno ha sido óptimo y el Alpine tiene buena planta en la pista. Hasta el punto de que Doohan, un rookie en la cuerda floja, anduvo a la décima con Gasly en todas las comparativas.

7. Aston Martin: ocultismo máximo. No hubo simulaciones de carrera ni de clasificación. Solo tandas plomizas aparentemente inconexas con el coche cargado de cinco, siete o diez vueltas alternando reglajes y compuestos. Difícil sacar algo en ese rompecabezas. Hay un stint de once vueltas con el duro de Alonso, a última hora el viernes, que llama la atención porque parece un reloj suizo y cuida al extremo la degradación. También fue razonablemente consistente con gomas duras en la mañana del jueves, a pesar de la lluvia y las malas condiciones. A una vuelta se escondieron deliberadamente, Fernando lo probó en la peor hora posible.

8. Racing Bulls: siempre están. Hay dos stints de Tsunoda con el duro el viernes que no son muy rápidos, pero sí increíblemente consistentes. El coche es agresivo, con suspensión delantera pull-road como solo hacen funcionar los grandes. Aunque históricamente este equipo ha sido más efectista a la hora de buscar vueltas rápidas y en 2025 no las han logrado ni con el neumático C4. No sorprendería que el japonés anduviera cerca del Top-12, como suele.

9. Haas: volcados en las tandas. Se centraron exclusivamente en rodar con el coche cargado desde el primer día hasta el último. Curioso plan de trabajo el de Haas, que dejó entrever alguna simulación más o menos firme con Ocon y Bearman. Es difícil ordenar la parrilla a estas alturas porque más allá del quinto coche sí se aprecia máxima igualdad, a excepción del último. Aun así, no parece que el VF-25 se haya mudado al lado bueno de la historia.

10. Sauber: farolillo rojo. El coche no cumple con las expectativas del equipo así que ya empiezan con el pie cambiado. Están en reconstrucción, ha habido muchos cambios de personal en los últimos meses con la llegada de Binotto, que al menos tiene experiencia a la hora de gestionar una fábrica y una escudería. Llevará tiempo, aunque el objetivo es estar a la altura para cuando luzcan la insignia de Audi. Lástima por Bortoleto, que tiene cualidades probadas y es el rookie con más talento que ha subido a la F1 en los últimos tiempos.

