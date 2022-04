Mbappé y Neymar catapultan al PSG y destruyen al Clermont 6-1

La goleada de escándalo dejó al francés y al brasileño como grandes protagonistas de la noche, con un hat-trick cada uno.

Sergio Ramos jugó todo el partido y Messi, al que le anularon un gol, repartió tres asistencias

El PSG empieza a necesitar la calculadora para saber cuándo podrá cantar el alirón. Su triunfo contra el Clermont fue un paso más hacia una liga que desde el club se reivindica como prestigiosa ante la falta de mayores alicientes. Una artimaña para desviar el foco, con la Champions como sueño frustrado. Sergio Ramos fue titular, Neymar alargó su racha goleadora con un hat-trick y otro también de Mbappé. Messi, al que le anularon un tanto por fuera de juego, destacó como repartidor (1-6).

El guiño de Pochettino a Kylian tardó en llegar. El argentino insinuó en la antesala que le consideraba entre los candidatos a llevar el brazalete, pero el capitán fue Kimpembe ante la ausencia de Marquinhos. Cuando el central francés se fue al banquillo en el segundo tiempo, esa responsabilidad cayó en Verratti. No fue hasta que se retiró el italiano cuando le tocó el turno a Mbappé, que por unos minutos asumió el liderazgo parisino.

El encuentro no tuvo mucha historia. El Clermont, un equipo peculiar que no gasta nada en contrataciones, ofreció poca resistencia en un primer tramo en el que el PSG pareció estar en un entrenamiento. El 0-1 llegó tras una posible falta de Mbappé que no apreció el colegiado. En la continuación, Messi bailó al borde del área y asistió a Neymar para que éste, con un rival tendido en el suelo, definiera con precisión con la zurda.

El 0-2 no tardó en llegar. El Clermont, ahogado por el PSG, vivió un calvario cerca de su arquero. En una combinación fabulosa entre Neymar y Messi se originó el espacio para que Mbappé pusiera tierra de por medio. Controló el argentino con el pecho y cedió al francés para el tanto que encarriló el choque. El cuadro local, sin embargo, se fue al descanso con vida tras recortar la distancia en el marcador con un tanto a placer de Dossou a pase de Khaoui: 1-2.

Al margen de ese susto puntual, el PSG tuvo una noche plácida. Como la de Sergio Ramos, nada exigido. Un contexto propicio para sumar minutos y ganar confianza. No se abandonó el Clermont, aunque se vio penalizado por un penalti señalado en su contra que no fue. Mbappé engañó al árbitro y el VAR no fue a su socorro: gol de Neymar (1-3). Kylian adornó su partido con otro gol tras una maravillosa asistencia con el exterior de Neymar: 1-4.

Ambos, insaciables de cara a puerta, fueron a por más. El segundo tiempo fue un bálsamo para el PSG. Un disfrute para Mbappé, que completó su exhibición con un hat-trick tras un remate portentoso a la escuadra. Neymar no se quedó atrás. El 10 acompañó en la carrera al futbolista pretendido por el Real Madrid, que le regaló el 1-6 a placer. Otro hat-trick. Contraste con Messi, que no vio puerta a pesar de su buen partido. El PSG tiene atada la Ligue 1.

Clermont, 1

Desmas; Zedadka, Billong (Ogier, 90’), Seidu, Mendy; Magnin, Gastien; Dossou (Allevinah, 66’), Khaoui (Da Cunha, 66’), Berthomier (Kyei, 66’); Bayo (Oriol Busquets, 83’)

Entrenador: Pascal Gastien

PSG, 6

Donnarumma; Achraf (Dina Ebimbe, 85’), Sergio Ramos, Kimpembe (Kehrer, 79’), Nuno Mendes (Juan Bernat, 85’); Verratti (Michut, 84’), Danilo, Gueye (Wijnaldum, 67’); Messi, Neymar, Mbappé

Entrenador: Mauricio Pochettino

Goles: 0-1, Neymar (6’), 0-2, Mbappé (18’), 1-2, Dossou (41’), 1-3, Neymar (71’), 1-4, Mbappé (80’), 1-6, Neymar (82’)

Árbitro: Eric Wattellier. Amonestó a Neymar (53’), Gastien (70’)

Mundo Deportivo