Mbappé vs. PSG, el nuevo conflicto: «Este no es Kylian Saint-Germain»

🚨‼️ Dardo de Mbappé al PSG por la última campaña de abonados del conjunto parisino:



❌ "El PSG es un gran club y una gran familia, no es el el Kylian Saint-Germain"



💥 "Nunca me informaron de esta campaña y no estoy de acuerdo" pic.twitter.com/gQPeXN5h4f