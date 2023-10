Matan a puñaladas al activista de izquierda Ryan Carson en una calle de Nueva York frente a su novia

La policía de Nueva York está buscando al hombre que asesinó a puñaladas al conocido activista social de izquierdas Ryan Carson. Los hechos han tenido lugar el 2 de octubre, en el barrio neoyorquino de Brookyn. El joven de 32 años estaba esperando en una parada de autobús junto a su novia, cuando un joven se le acercó y le asestó varias puñaladas en el pecho, provocándole la muerte.

El ataque se produce sin motivo aparente. Como captaron las cámaras callejeras, Ryan Carson se encontraba en una parada de autobús sentado junto a su pareja, ambos deciden levantarse y comenzar a caminar, cuando un extraño se les acerca y les increpa, asestando varias puñaladas al activista, que acabaron causándole la muerte.

El agresor llegó incluso a hacer amagos de atacar a la chica, pero finalmente, después de asesinar al joven activista, se marcha del lugar. Ambos regresaban a casa después de una boda en Long Island, según ha informado el New York Post. Este mismo medio indica que otra mujer se acercó a la escena y le pidió al agresor que no le hiciera daño a Carson, mientras parecía gritar su nombre: “Brian”, por eso la policía maneja como hipótesis que el sospechoso y la mujer se conozcan. El vídeo se corta cuando la novia se arrodilla junto al cadáver de su pareja. Pero como indica el mismo medio, la chica sostuvo el cuerpo de Carson entre sus brazos hasta que fue trasladado de urgencia al hospital más cercano de la zona, pero ya no se podía hacer nada, puesto que el puñal había atravesado su corazón.

El periódico sostiene que de momento no se ha producido ninguna detención, pero que la policía del distrito sí que se encuentra buscando al sospechoso, y ha colgado un cartel de “Se busca” con un primer plano de su imagen. La policía tampoco ha encontrado el arma homicida.

Ryan Carson, destacado activista

Carson era un destacado activista ecologista y defensor del medio ambiente, conocido entre sus vecinos por ser incansable en su defensa por la justicia social.

Cuando se conoció la noticia de su muerte, unas 100 personas se reunieron con velas encendidas para velar por su fallecimiento en el parque Hebert Von King, frente a la casa del activista.

🇺🇸🚨 El NY Post obtiene y difunde un vídeo que muestra el trágico apuñalamiento mortal del activista de izquierdas, Ryan Carson, delante de su novia en una calle de Nueva York a altas horas de la noche:pic.twitter.com/3vf3GmKTUB — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 3, 2023

Con información de: Globovisión