Masters 1000 ATP Roma: Preocupante derrota de Rafa Nadal cojeando antes de Roland Garros

Rafa Nadal perdió ante Denis Shapovalov en tres sets, impotente por la cojera provocada por el dolor en el lesionado izquierdo.

El campeón de Roma se despidió sin opción de competir como quisiera y llegará con cuatro partidos sobre tierra batida a París, si el físico responde.

Gestos de dolor de Rafa Nadal. Cojera apreciable. Ni un apoyo decente posible en la recta final del encuentro. Aguantó en competición pese a que el dolor en el lesionado pie izquierdo debía ser un martirio. Dio un festival de tenis en el primer set, empezó a padecer seriamente en el segundo y no pudo prácticamente jugar en el tercero, cediendo un parcial de 0-4 que cavó su irremediable eliminación. Aguantó porque no le gusta retirarse de un partido y sabiendo que la dolencia no tiene solución.

El canadiense Denis Shapovalov derrotó al defensor del último de diez títulos en el Masters 1000 ATP de Roma por 1-6, 7-5 y 6-2 en 2h.37′ de encuentro de octavos de final.

Final.



Shapovalov remonta y elimina a Rafa Nadal de Roma (6-1, 5-7 y 2-6). pic.twitter.com/b915IFv3gT — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) May 12, 2022

De la esperanza al martirio en apenas un par de horas. Nadal recuperó la electricidad de piernas y el tiro de derecha, su arma más poderosa, durante 42 minutos de ensueño.

En tendencia positiva tuvo tres bolas de rotura para adelantarse en el segundo set con ‘break’, mantener el dominio. Se le escaparon y comenzaron las dudas. Ya no tiró tanto. El mes y medio de baja por la lesión de costilla y sólo tres encuentros en Madrid más otro en Roma no ayudaban ante un revés inesperado.

Aún tuvo fuerza para remontar un 1-4 y salvar un punto de set con 4-5. A trompicones acabó cediendo el parcial, en el que ya se mostraba renqueante. No pisaba bien, reiteraba las muecas de fastidio. Ese escafoides partido por la mitad, esa inflamación y dolor que casi le retiraron a finales de 2005 y hace unos meses, antes de encarar esta temporada, vuelve a rebelarse contra la ilusión y el esfuerzo del balear, cerca de los 36 años.

Nada nuevo. La semana pasada, en la Caja Mágica, cojeó tras levantar cuatro bolas de ‘match’ a David Goffin, enfrascarse en una batalla larga. «Es incurable», recordó. «El pie siempre duele», subrayó. Aclaró que la cojera formaba parte de su vida cotidiana también, que era cuestión de pasar unos días en Manacor y verlo en directo.

Si el físico resiste, tiene una decena de días por delante para intentar un nuevo milagro en Roland Garros. Son sólo cinco encuentros en arcilla, más penurias que recompensas, pero ya en Australia hizo lo imposible ganando su 21º Grand Slam, que acompañó con el ATP 250 de Melbourne y el ATP 500 de Acapulco. Luego, la decepción de la fisura de estrés de costilla. Y es como que el pie no acepta las largas marchas de la competición, ya que sus quejas se avivaron durante la inactividad del confinamiento por la pandemia de coronavirus.

La salud vuelve a ser la prioridad de Rafa Nadal. No pudo defenderse ante el también zurdo Shapovalov, que aprovechó la oportunidad para ganar por vez primera en tierra al manacorí, quien le había remontado dos bolas de partido en la edición anterior y que en Australia también le cazó pese a sufrir un golpe de calor del que se recuperó tras divagar durante dos mangas.

Nadal luchará por llegar en las mejores condiciones posibles a París. El síndrome de Müller-Weiss, la enfermedad degenerativa en el escafoides del pie izquierdo, aprieta, pero Rafa acepta inevitablemente la convivencia con un viejo amigo de camino.

Descenso a la quinta plaza mundial

Baja a la quinta plaza del ranking mundial, cede el cuarto puesto a Stefanos Tsitsipas, lo cual quiere decir que podría quedar emparejado en cuartos de Roland Garros con Novak Djokovic, si bien evita en esa ronda a Carlos Alcaraz. Y en este párrafo están los tres favoritos más un griego que fue finalista en 2022 y sería la alternativa más firme. Con Nadal nunca digas nunca jamás. Agotará cualquier posibilidad. Respeto a una leyenda con trece Copas de los Mosqueteros en la capital francesa.

«El pie de nuevo, mucho dolor. Espero poder jugar Roland Garros»

«El pie de nuevo, mucho dolor. A seguir luchando, es lo que hay, aunque es frustrante», señaló Nadal. «¿Roland Garros? Hablaremos con mi médico, espero jugarlo».

