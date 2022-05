Masters 1000 ATP: Rafa Nadal salva el debut ante Isner y encara a Shapovalov en Roma

El diez veces campeón del Masters 1000 ATP de Roma Rafa Nadal inició la defensa del título venciendo sin excesivos problemas a John Isner .

Rafa Nadal jugará el juves en octavos contra el también zurdo Denis Shapovalov, a quien remontó dos pelotas de ‘match’ en su enfrentamiento de 2021.

Sólo cerrar la victoria por 6-3 y 6-1 en una hora y cuarto de juego, Rafa Nadal buscó a su entrenador Francis Roig, compartiendo esta semana trabajo con Marc López. Una comunicación gestual ya conocidad por otros antecedentes, acompañado de la palabra «pista». El diez veces campeón y defensor de la corona del Masters 1000 ATP de Roma quería seguir trabajando su tenis más tarde porque no había tenido suficiente en su cómodo debut ante el estadounidense John Isner, a sus 37 años el nº 27 del mundo y que distó mucho de ser el ‘cañonero’ fiero de antaño.

Buenas sensaciones. ¡Buen comienzo en Roma!

Nadal vence a Isner (6-3, 6-1) pic.twitter.com/A72JtkNzPs — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) May 11, 2022

Pesaron mucho las necesidades de uno y otro, así como el balance entre ellos, con 1-8 Nadal, 0-5 en tierra. El balear se agarró en el único momento complicado, que acabó desequilibrando definitivamente el encuentro. Con 3-3, el español se enfrentó a dos bolas de ‘break’. Las salvó con la complicidad de los fallos del rival.

A continuación se invirtieron los términos. Y Rafa sí aprovechó la segunda pelota para romper el saque del oponente, el maná del americano. Del que hubiera sido peligroso 3-4 al 5-3 y servicio, que ganó en blanco el manacorí, 35 años y nº 4 mundial, para sentenciar el set.

Sólo 4 golpes no ganadores Nadal y seis errores no forzados. 6 y 12 respectivamente el adversario. Contra Isner siempre se tiende a un partido ‘feo’ porque no da ritmo y lo basa todo al cara y cruz de sus golpes. Pero el balear denotó todavía estar lejos de reencontrarse con su derecha. El revés ya funcionó en Madrid, pero es el drive el que dirigie su estrategia.

Liberado y con marcador enseguida arriba en el segundo set, situándose 2-0 tras un parcial favorable de 5-0, Nadal limpió un tanto ese drive, que seguramente quería afinar en las pistas de entrenamiento. Después de mes y medio fuera por una dolorosa y paralizante fisura de costilla, necesita recobrar automastismos. Para Roma y también Roland Garros, que abrirá el domingo 22 de mayo.

Este jueves, otro test, de más importancia y dificultad. Contra el también zurdo canadiense Denis Shapovalov, rodado tras dos citas en el Foro Itálico, contra Lorenzo Sonego y Nikoloz Basilashvili. Se reencuentran en Roma, donde Rafa Nadal remontó dos pelotas de match para imponerse en los octavos de 2021 por 3-6, 6-4 y 7-6 (3).

Nadal precisa más. Isner nunca tuvo fe. Restó mucho el español, aun situándose cinco metros detrás de la red. Un tanto oxidado el americano. Únicamente un ‘ace’, por un par de dobles faltas.

Mundo Deportivo