Masters 1.000 de China: La Estadounidense Amanda Anisimova se proclamó campeona luego de derrotar en la final a la Checa Linda Noskova

La tercera preclasificada del torneo bajo techo en Beijing obtuvo su segundo título WTA 1000 del año y el cuarto de su carrera.

Amanda Anisimova; tercera preclasificada, se proclamó campeona del Abierto de China este domingo al derrotar en la Final a la checa Linda Noskova por parciales de 6-0, 2-6 y 6-2.

Anisimova, que puso fin a la defensa del título de su compatriota estadounidense Coco Gauff en la semifinal, selló el partido con un revés ganador a la línea y cayó de espaldas mientras ganaba el trofeo por primera vez.

Su rival le planteó un duro desafío, pero se quedó sin fuerzas en los tramos finales del encuentro, que duró una hora y 46 minutos.

Anisimova, subcampeona tanto del US Open como de Wimbledon este año y que ha ascendido al número 4 en el ranking mundial, obtuvo su segundo título WTA 1000 de la temporada.

Noskova, de 20 años, había salvado tres puntos de partido en las semifinales para convertirse en la jugadora checa más joven en avanzar tan lejos en un evento WTA 1000 desde que se introdujo el formato en 2009.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder