Masters 1.000 de China: El tenista Italiano Jannik Sinner, a paso firme en Shanghái

El italiano se impuso en sets corridos por doble 6-3 a Daniel Altmaier y clasificar a Ronda de 32 (16avos) del torneo Masters 1000 chino.

Otro de los tenistas que está teniendo un gran 2025 es Jannik Sinner y lo está comprobando en el Masters 1000 ATP de Shanghái, al derrotar a Daniel Altmaier en sets corridos de doble 6-3 para meterse en ronda de 32.

Leer También: SDLN de MLB: Cerveceros de Milwaukee vence a Cachorros de Chicago con protagonismo de los Venezolanos Chourio y Contreras

La victoria, en una hora y 37 minutos (1:37′), extendió la racha ganadora del segundo en el ranking ATP, a seis partidos luego de su título del Abierto de China en Pekín el miércoles.

Este sábado, el italiano vengó una derrota que sufrió en Roland Garros hace dos años. Sinner no había jugado contra Altmaier desde que el alemán lo venció en cinco sets en la segunda ronda del Abierto de Francia en 2023, cuando el número dos desperdició dos puntos de partido.

Con el triunfo, no pierde contra un jugador fuera del top-10 desde que cayera ante el estadounidense Ben Shelton, que en aquel momento era 20 del mundo (ahora sexto) en este mismo torneo en 2023. Y ya suma 64 victorias seguidas de este tipo.

El oponente de Jannik Sinner en la tercera ronda (16avos de final) será el neerlandés Tallon Griekspoor, 29 años y número 31, a quien lidera 6-0 en enfrentamientos de su carrera.

En este torneo, el italiano defiende 1.000 puntos como vigente campeón. No puede sumar en el ranking, pero sí renovar esa cifra y mantenerse en posición de ataque por el número en el sprint final en el Masters 1000 ATP de París y las ATP Finals de Turín, eventos a los que él ha añadido una cita previa, el ATP 500 de Viena.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder