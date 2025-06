Masivas protestas «No Kings» rechazan políticas de Donald Trump en todo EEUU

Decena de miles de estadounidenses marcharon este sábado en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Filadelfia, ontra las redadas migratorias y el autoritarismo presidencial.

Una ola de protestas bautizada como No Kings (No a los reyes) se extendió por el territorio estadounidense durante la jornada del sábado 14 de junio, congregando a miles de manifestantes que rechazaron las políticas implementadas por la administración de Donald Trump, particularmente las redadas masivas de inmigrantes ordenadas en California.

Los participantes demostraron su rechazo a la militarización del estado, especialmente en el condado de Los Ángeles, al cual Donald Trump envió las tropas de la Guardia Nacional de manera unilateral, sin coordinación con el gobierno del estado, lo cual es una muestra de la mano dura que lleva adelante la actual Administración con cualquier expresión de desacuerdo con sus políticas.

Los Ángeles epicentro de la resistencia popular

El centro de Los Ángeles se transformó en el principal escenario de resistencia, donde miles de manifestantes portando banderas y pancartas inundaron las calles cercanas al Ayuntamiento. La movilización adquirió relevancia con la participación del reconocido guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, quien desde la plataforma de un camión rodeado de activistas indígenas alentó a los manifestantes a mantener su lucha.

«Cuando los multimillonarios, los oligarcas y los racistas decidieron apoderarse de este país empezando por Los Ángeles, eligieron la ciudad equivocada», declaró Morello ante la multitud. «Nadie va a venir a salvarnos. Somos nosotros quienes nos vamos a salvar», añadió el músico.

La tensión en la ciudad californiana se incremento en los días previos tras las redadas migratorias ordenadas por Trump, que provocaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales. La situación escaló cuando el presidente Trump movilizó la Guardia Nacional en Los Ángeles, medida rechazada tanto por el gobernador Gavin Newsom como por la alcaldesa Karen Bass.

Nueva York contra el autoritarismo

La Quinta Avenida de Manhattan fue testigo de una imponente marcha donde aproximadamente 25.000 personas desfilaron bajo la lluvia, según cifras policiales. Entre los manifestantes destacó la presencia de la actriz y activista Susan Sarandon y del actor Mark Ruffalo, quien expresó su preocupación por el estado de la democracia estadounidense.

«Marchamos porque la democracia está en verdaderos problemas», declaró Ruffalo a NBC News. «No nos vamos a ir, no nos vamos a quedar callados. Amamos tanto a este país que salimos bajo la lluvia para expresar nuestro amor por la gente que hizo este lugar», agregó el intérprete de Marvel.

La manifestación neoyorquina transcurrió de manera pacífica, con los participantes portando paraguas y carteles de protesta mientras se dirigían hacia Madison Square Park, donde posteriormente se dispersaron sin incidentes reportados por las autoridades.

Filadelfia con mensaje de unidad nacional

La histórica ciudad de Filadelfia concluyó su jornada de protesta con un mensaje de esperanza y unidad nacional. La manifestación, que comenzó en Love Park y culminó en el Museo de Arte, mantuvo un ambiente festivo y pacífico durante toda la jornada.

Martin Luther King III, hijo del legendario líder de derechos civiles, dirigió un emotivo discurso a los miles de asistentes. «Estamos aquí para decir que esta tierra pertenece al pueblo, no a los monarcas, no a los autócratas, no a los hombres fuertes, sino al pueblo», declaró el activista.

King III fustigó el liderazgo de Trump, señalando que «todavía creemos en una nación sin reyes, sin tiranos, sin gobernantes que se colocan por encima de la ley». Su familia ha mantenido una posición crítica hacia las políticas del actual presidente, especialmente después de que la toma de posesión de Trump coincidiera con el Día de Martin Luther King Jr.

Mensaje de resistencia nacional

Ezra Levin, codirector ejecutivo del grupo Indivisible, una de las organizaciones que coordinó las protestas, calificó la jornada como «un movimiento histórico por la libertad y la justicia para todos».

«Hoy estamos haciendo la cosa más americana que se pueda imaginar. Nos manifestamos pacíficamente, juntos, orgullosos, para decir que la libertad significa algo y que no hemos terminado de luchar por el país que sabemos que es posible», declaró Levin desde Filadelfia.

Las manifestaciones «No Kings» representan una de las primeras respuestas organizadas de la sociedad civil estadounidense ante las políticas implementadas por la Administración Trump, evidenciando el creciente descontento popular con las medidas autoritarias y las redadas migratorias masivas en las recientes semanas.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión