Masiva movilización popular: Pueblo de Iribarren marcha bajo el grito de «¡Ganemos la paz, defendamos la vida!”

Bajo la firme convicción de defender la soberanía nacional, miles de barquisimetanos tomaron las calles de la ciudad en una marcha antiimperialista que resonó con el lema «Ganemos la paz, defendamos la vida». ¡Basta de amenazas criminales!».

Leer También: Alerta en Barquisimeto: Mascotas muertas y personas intoxicadas con veneno para ratas

La movilización tuvo como propósito central denunciar enérgicamente las maniobras injerencistas del imperialismo estadounidense y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el genocidio hacia Palestina, reafirmando la autodeterminación del pueblo venezolano y del mundo.

La multitudinaria marcha que también se suma a las constantes denuncias contra los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Israel en la Franja de Gaza, partió de la calle 40 con carrera 16; y avanzó con energía, consignas y música hasta llegar a la carrera 17 con calle 26. El fervor de la jornada contó con la presencia del gobernador del estado Lara, G/B Luis Reyes Reyes y el líder político local Yanys Agüero, quienes caminaron junto al pueblo, recogiendo el sentir nacionalista.

En ese contexto, el Comandante Reyes Reyes, expresó que el pueblo venezolano se caracteriza por amar la vida y defender la paz, “esta marea humana es la demostración más clara de que Venezuela tiene dueño; y su dueño es su pueblo soberano. No hay cabida para las amenazas ni para los lacayos que piden intervención”, recordó la autoridad regional los 13 años del triunfo del Comandante Hugo Chávez en las elecciones presidenciales.

De igual forma, el Alcalde Yanys Agüero destacó la organización y la combatividad del pueblo, «hoy en día nos sentimos más fuerte que el gobierno de los Estados Unidos, porque tenemos moral, tenemos dignidad y eso lo ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, es gracias a él”, afirmó.

La marcha patriota concluyó en un ambiente de compromiso y unidad, así lo expresó Migdalia Suárez, quien señaló sentirse solidarizada con el pueblo palestino, “el pueblo no se rinde y la juventud tampoco se doblegará, el genocidio ha logrado despertar una poderosa conciencia mundial en apoyo a los palestinos; y nosotros como parte de esas nuevas generaciones estamos al frente para alzar nuestra voz”, cerró.

Prensa Alcaldía Bolivariana del municipio Iribarren

Hender «Vivo» González