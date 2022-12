Más de tres años sin respuesta: habitantes del centro claman por Hidrolara

Más de tres años tienen los vecinos de la calle 14 con carrera 20 y 21 en el centro de la ciudad, con un bote de aguas blancas que se une con aguas negras.

“El bote de aguas negras lleva más de tres años, el de aguas blancas igual”, Relató Jesús Mendoza, habitante del sector, asimismo informó que han hecho reclamos en reiteradas oportunidades a Hidrolara y “Todo queda en fotos” no han solventado el bote de aguas “Si han venido cuadrillas de Hidrolara, no puedo decir que no, pero solo vienen a tomar fotos; no sé a dónde van a parar”. Afirmó Mendoza.

Vecinos del sector aseguran, haber recogido firmas que posteriormente llevan a la hidrológica pero la misma no le ha dado solución durante más de tres años. “Las firmas tampoco sé a dónde van a parar, en estos más de tres años no han reparado ni siquiera el bote de aguas blancas. Los reclamos también lo hemos hecho mediante la radio, y nada” comentó Mendoza.

Los habitantes de las seis cuadras contiguas hacen el llamado nuevamente a Hidrolara a que se aboque a solucionar el bote de aguas negras, ya que no solo tienen que soportar el fétido olor, sino también el deteriorado de la capa asfáltica, y temen a una posible epidemia por el brote de aguas negras.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto