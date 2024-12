Más de 800 Zaragozas se reunirán en Sanare para una conmemoración histórica

Este 28 de diciembre, la tradición y la cultura se darán cita en el estado Lara con la celebración de Los Zaragozas, una festividad que conmemora el Día de los Santos Inocentes. El gobernador Adolfo Pereira anunció desde Sanare que se espera la participación de aproximadamente 800 zaragozas, quienes se congregarán para bailar y celebrar esta manifestación cultural.

«Esta festividad no solo es una tradición arraigada en nuestro pueblo, sino que también se ha convertido en un motor para impulsar el turismo en la región«, afirmó Pereira. El mandatario regional destacó que el estado Lara ha experimentado un crecimiento significativo en el sector turístico, y eventos como Los Zaragozas contribuyen a consolidar esta tendencia.

Seguridad garantizada

Para garantizar el orden y la seguridad durante la celebración, el Gobierno de Lara ha desplegado un amplio operativo de seguridad. El secretario de Seguridad Ciudadana y Paz, G/D Martín Maldonado, informó que se han establecido puntos de control fijos e itinerantes, además de contar con un dispositivo de más de 580 funcionarios en Sanare. En La Miel, donde también se llevará a cabo la festividad, se desplegarán 300 funcionarios.

«Agradecemos la colaboración de todos los ciudadanos y esperamos que esta celebración se desarrolle en un ambiente de paz y armonía«, expresó Maldonado. Añadiendo que este 28 de diciembre habrá restricción en la venta de bebidas alcohólicas en el municipio Andrés Eloy Blanco.

Ocupación hotelera al máximo

La presidenta de la Corporación de Turismo del estado Lara (CORTULARA), Esthefany Ferri, informó que la ocupación hotelera en el municipio Andrés Eloy Blanco supera el 95% para este 28 de diciembre. «Lara se ha posicionado como uno de los destinos turísticos más atractivos de Venezuela, y eventos como Los Zaragozas contribuyen a fortalecer esta imagen«, señaló Ferri.

Cronograma

El cronograma oficial quedó distribuido de la siguiente manera según informó la Presidente de (CORTULARA) durante el encuentro con los medios de comunicación:

Sábado 28/12/2024

05:00 AM: Rompimiento en la casa de la capitana

06:00 AM: Misa en la Iglesia San Isidro Labrador

10:00 AM: Misa en la Iglesia Santa Ana

09:00 PM: Encierro de la fesitividad en conmemoración a los Santos Inocentes

Domingo 29/12/2014

09:00 AM: Zaragoza Infantil en la Loma Curigua



Inversión en infraestructura

El Gobierno regional ha realizado importantes inversiones en infraestructura para mejorar las condiciones de Sanare y garantizar una celebración exitosa. Se han ejecutado obras como la colocación de asfalto, desmalezamiento de vías y la instalación de luminarias. También, se llevó a cabo la inauguración de una Galería de Los Zaragozas, ubicada en el sector El Cerrito de la mano del Alcalde Daniel Quiñones, quien estuvo presente en la actividad.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto