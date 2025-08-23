Más de 60 movimientos junto a la Plataforma Internacional de Solidaridad con Palestina emitieron declaración de respaldo al presidente Maduro

Más de sesenta movimientos que hacen vida en Venezuela, junto a comunas y organizaciones agrupadas en Alba Movimientos y la Plataforma Internacional de Solidaridad con Palestina, emitieron una declaración de respaldo al presidente Nicolás Maduro.

El pronunciamiento denuncia la “incesante y descarada injerencia de Estados Unidos, el fascismo mundial, el sionismo y sus aliados”, quienes buscan socavar la soberanía y la paz del país.

El comunicado sostiene que las acusaciones contra el Gobierno venezolano carecen de sustento y responden a un intento de justificar la ambición intervencionista extranjera.

En defensa de la legitimidad de la administración de Maduro se destaca que organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito han reconocido que Venezuela se mantiene libre de cultivo, producción y tráfico de drogas en los últimos 15 años, tras la expulsión de la DEA en 2005.

Las organizaciones reafirmaron su respaldo al presidente obrero y a la Revolución Bolivariana.

Pedro Montilla / Con información de Ultimas Noticias