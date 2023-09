Más de 60 emprendedores forman parte de la Ciudad Hecho en Iribarren

Diferentes historias se escuchan a lo largo y ancho del complejo Ferial Bicentenario durante el desarrollo de la Cuadragésima sexta feria Internacional de Barquisimeto.

Entre las historia se destaca la de la joven pareja Adolfo Crespo y Beatriz Rodríguez, ambos estudiantes de Turismo de la UNTAET. Al comenzar su relación se les prendió la chispa del comercio y decidieron hacer bolsos para montañismo, con el paso del tiempo la relación de fue afianzando así como su negocio, hoy en día ya realizan ponchos, bolsos para gimnasio y su artículo inicial.

Relatos como estos, se escuchan en el Salón Semeruco, lugar que fue habilitado por la alcaldía de Iribarren para los emprendedores y promocionar la marca Hecho en Iribarren y se encuentran un total de 64 emprendedores.

Wendy Bravo, Presidenta del presidente de FUMDES, señaló que, para ella es un orgullo poder ver las metas de estos emprendedores cumplirse, pues los considera como unos hijos, que va acompañando en todo el proceso, no sólo de financiamiento sino también en asesorías.

Destacó, que “la importancia que los emprendedores de Iribarren se formalicen, que no vean constituirse en una empresa como un gasto sino como una inversión.”

Por ultimo, mencionó a una marca de chocolates saludables que nació de Hecho en Iribarren y que ahora se encuentra a nivel nacional en las dos cadenas de farmacias más importantes del país.

Zuleydy Márquez/NB