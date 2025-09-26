Más de 6 mil funcionarios desplegados para reforzar seguridad fronteriza en el Estado Apure

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Apure, G/D Daniel Galarraga, destacó que la fusión militar, policial y popular permite la acción inmediata en defensa de la integridad de la soberanía.

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 31 Apure, G/D Daniel Galarraga, informó que más de 6 mil funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran desplegados en los 710 kilómetros de frontera con la República de Colombia.

Leer También: Venezolanos se alistan para participar en el Simulacro Nacional de Protección Civil este sábado 27 de septiembre

Galarraga precisó que 2 mil 500 efectivos militares, 2 mil funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y 1 mil 700 policías estadales son parte de las labores de seguridad ciudadana y resguardo en la zona fronteriza.

“Nosotros estamos de quinto a nivel nacional, como uno de los estados más seguros de Venezuela, lo cual ha sido producto del trabajo de todo el sistema de defensa territorial, con la perfecta fusión militar, policial y popular», comentó el alto oficial castrense.

Explicó que la cooperación entre funcionarios y el pueblo permite la recepción de información de inteligencia popular, que facilita «la actuación inmediata de los organismos de seguridad ciudadana o de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)«, dijo.

Galarraga también aseguró que trabajarán continuamente para mantener el resguardo de la nación venezolana y garantizar la seguridad interna, la integridad territorial y la soberanía del territorio.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión