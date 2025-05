Más de 40 gatitos fueron atendidos por Misión Nevado en La Carucieña

Más de 40 gatitos fueron atendidos durante la jornada de castración y esterilización, emprendida por Misión Nevado, que se realizó este jueves en el Centro Veterinario Integral, establecido en el Centro de Participación Ciudadana (CPC), en La Carucieña, parroquia Ana Soto del municipio Iribarren.

Misión Nevado estrenó el quirófano tras su reubicación, el mismo cuenta con un área de quirófano equipada, «donde se puede hacer un trabajo bien dinámico, y seguir con nuestras jornadas de esterilización masivas que venimos haciendo en el estado», como afirmó Rafael Álvarez, médico veterinario y coordinador de la Misión Nevado en el Estado Lara.

«Estoy muy agradecida de esta jornada, que traje a mi gatito, me lo esterilizaron», comenta Esma Santana, residente del sector, con emoción y grata felicidad. «Una amiga me dijo, anda y allá te lo anotan y de aquí me llamaron me lo recetaron y me dijeron que iba a quedar para tal fecha», finalizó.

«Aquí son muy amables, a Roy, mi gatito, me lo atendieron muy bien. Me dieron las medicinas para seguir el tratamiento en casa, todo fue gratuito», explica José Sánchez, su experiencia en el proceso.

Por último, para toda persona interesada que desee participar en la jornada, puede dirigirse a la sede de Misión Nevado, ubicada en el CPC en la Carucieña, e informarse sobre el proceso de censo, diagnosticar a su mascota y afirmar si se encuentra apto para el acto quirúrgico.

Jesús Lameda / Noticias Barquisimeto