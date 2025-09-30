Más de 370 mujeres de Iribarren reciben certificados de saberes de Iremujer

El Instituto Regional de la Mujer (Iremujer) entregó certificados en diversas áreas como barbería, diseño de cejas y manualidades, impulsando el desarrollo económico y la calidad de vida de las familias en el estado Lara.

La mañana de este martes, más de 370 mujeres y hombres del municipio Iribarren recibieron sus certificados de saberes tras culminar su formación en los diversos cursos ofrecidos por el Instituto Regional de la Mujer (Iremujer). El acto de entrega estuvo encabezado por la presidenta de la institución, Sagrario López, quien destacó el impacto positivo de esta iniciativa en la economía familiar y comunitaria.

«Estamos entregando los primeros certificados de mujeres y hombres de Iribarren que han sido formados por nuestros facilitadores del Instituto Regional de la Mujer«, expresó López. Subrayó la relevancia de estos programas para el empoderamiento económico de los egresados. «Es importante señalar que sin duda tiene un impacto en materia económica productiva, para mejorar la calidad de vida de las familias a las que ellas forman parte y que tiene un impacto indirecto de al menos 1500 personas».

Los cursos impartidos por Iremujer abarcan una amplia gama de oficios de rápida inserción laboral, incluyendo áreas de la estética como diseño de cejas, aplicación de tintes y barbería, así como habilidades en el campo de las manualidades y otras áreas productivas.

La presidenta de Iremujer también resaltó los logros alcanzados durante el último trimestre del año. «Celebramos que hemos atendido 1500 mujeres y hombres del estado Lara durante julio, agosto y septiembre», afirmó. Concluyó manifestando su optimismo de cara al futuro: «Tenemos muchas expectativas de lo que podemos seguir logrando en estos procesos de capacitación».

Oriana Lorenzo Noticias Barquisimeto