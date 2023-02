Más de 30 años tienen esperando el asfaltado en Las Veritas de Unión

Vecinos del sector Las Veritas de Unión, tienen más de 34 años esperando por el asfaltado de una de las vías principales en la zona, que les genera muchas afectaciones en los tiempos de lluvias y también a los vehículos que circulan por allí.

Roberto Rivero, habitante del sector, relata que nadie les da solución a esta problemática: «Cuando hay trancas en la zona, esta se convierte en la vía principal. Por aquí pasa el transporte», expresa el habitante.

«Las excusas son que el proyecto es muy ambicioso. Porque tienen que acondicionar muchas casas», indicó Rivero en medio de una calle prácticamente destrozada.

El vecino, lamenta que no se le presta atención en materia de asfaltado a esta zona: «Siempre hay un pero para esta zona. Hemos pedido al Alcalde y nada. Una vez le dijimos a una Gobernadora que estuvo poco tiempo acá y nos dijo que por aquí no podía pasar porque esto no formaba parte del recorrido», puntualizó.

Por último, afirma que no pierden la esperanza en la rehabilitación de las calles de Las Veritas de Unión.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto