Más de 25 mil personas celebraron el inicio de las Ferias de Barquisimeto

Más de 25,000 personas se dieron cita en el Complejo Ferial Bicentenario para el primer día de la 48ª edición de las Ferias de Barquisimeto, un evento que celebra el 473º aniversario de la ciudad. La inauguración oficial, realizada este viernes 12 de septiembre, contó con la presencia del alcalde de Iribarren, Yanys Agüero, y el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes.

Durante la apertura, el alcalde Agüero resaltó que esta feria se ha convertido en un pilar clave para el desarrollo económico y social de la región. El evento reúne a más de 250 expositores y ofrece más de 16 atracciones diferentes para toda la familia.

«Estamos felices en este segundo día de feria, ya que hemos superado las expectativas, por lo que invitamos a todo el pueblo a venir el resto de días que nos quedan», comentó el alcalde, celebrando la masiva afluencia.

La feria destaca por la participación de una gran variedad de empresas y emprendedores, lo que la convierte en un motor de crecimiento que impulsa el intercambio comercial y cultural. Los stands, llenos de creatividad, muestran la innovación y calidad de los productos tanto locales como nacionales, en un ambiente festivo y vibrante.

Oriana Lorenzo/ Noticias Barquisimeto