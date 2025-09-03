Más de 20 líderes mundiales asisten al gran desfile militar de China

Al evento fueron invitados amigos internacionales que contribuyeron al triunfo del gigante asiático frente a la agresión japonesa.

En el discurso conmemorativo, Xi Jinping advirtió que China es una nación que “nunca se deja intimidar por ninguna fuerza brutal y que siempre valora la competencia y sale más fortalecida”.

El presidente chino, Xi Jinping, recibió en la Plaza de Tiananmén a jefes de Estado como el mandatario ruso, Vladímir Putin; el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkián, con motivo del Desfile del Día de la Victoria de China, en conmemoración del 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la victoria global contra el fascismo.

En la celebración estuvieron presentes distintos presidentes y líderes internacionales. Entre ellos resaltan los mandatarios de Cuba, Rusia y Corea del Norte, Miguel Díaz-Canel, Vladímir Putin y Kim Jong-un, respectivamente.

Al evento militar fueron invitados «amigos internacionales» que «contribuyeron al triunfo de China frente a la agresión japonesa», según Pekín.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión