Más de 20.000 estudiantes asesinados durante agresión de Israel contra la Franja de Gaza y Cisjordania

En Gaza, un total de 63 edificios universitarios y 179 escuelas públicas fueron destruidas por completo, entre ellas 103 de la atención primaria.

El Ministerio de Educación y Educación Superior informó este martes que 20.058 estudiantes palestinos fueron asesinados y 31.139 sufrieron heridas desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la actual agresión israelí contra la Franja de Gaza y Cisjordania ocupada.

El martes, el Ministerio de Educación explicó en un comunicado que la cifra de alumnos exterminados en la Franja de Gaza es superior a 19.910 y la de heridos sobrepasa los 30.097. Mientras tanto, en Cisjordania ocupada un total de 1.042 alumnos sufrieron heridas y 148 fallecieron. En este caso, la ocupación perpetró además 846 arrestos.

De acuerdo con la cartera, en Gaza y Cisjordania 1.037 maestros y administradores fallecieron bajo la metralla o los disparos israelíes, mientras que 4.740 resultaron lastimados. Solo en Cisjordania se documentaron más de 228 secuestros, palestinos que fueron llevados a las mazmorras israelíes.

Israel no solo atacó a niños y jóvenes, sino también las infraestructuras civiles en que se forman las futuras generaciones de revolucionarios palestinos. En Gaza, 63 edificios universitarios y 179 escuelas públicas fueron destruidas por completo, entre ellas 103 de la atención primaria, mientras que 118 escuelas públicas y más de 100 de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) fueron objeto de bombardeos y vandalismo.

La magnitud de los bombardeos fue tal que la ocupación sionista provocó que se eliminaran 30 escuelas en total, así como a sus alumnos y docentes, del registro educativo.

En Cisjordania, la ocupación arrasó con la escuela elemental Aqaba en Tubas y también con la escuela elemental Amira, localizada al sur de Hebrón, en Yatta. A ocho instituciones de educación superior las han robado y vandalizado constantemente.

