El Gimnasio Bertha Carrero de Barquisimeto se prepara para brillar, y no solo por el talento de los atletas que pisan su cancha. Gracias a la gestión de Fundela y el aporte de Fundavol Atletas Unidos, las instalaciones recibieron una importante donación de 12 luces LED de última generación que mejorarán significativamente la iluminación del recinto deportivo.

Este apoyo se da en el marco de la próxima Copa de Voleibol «Ciudad de Barquisimeto», un evento que promete ser un espectáculo digno de un escenario a la altura de las circunstancias. El mejoramiento de la iluminación es un paso clave para garantizar que tanto jugadores como fanáticos disfruten al máximo de cada partido, con una visibilidad óptima en la cancha.

La entrega del material se realizó con la presencia de los representantes de Fundavol: José Israel González, Eddie Rodríguez, Yognis Silva, Lindolfo Yépez y José Ramírez. Acompañados del profesor Miguel Cambero, de la Academia MG, hicieron la entrega oficial a Jorge Canelón, coordinador de las instalaciones.

¡Más brillo para el voleibol larense! Fundavol ilumina el Gimnasio Bertha Carrero

Este gesto se realizó en nombre de la presidenta de Fundela, la profesora Mirian Jiménez, reafirmando el compromiso de las instituciones y deportistas con el desarrollo del deporte en la región.

​La Iniciativa demuestra, una vez más, el valor del trabajo en equipo y el compromiso de Fundavol desde el año 2013 con el crecimiento del voleibol en el estado Lara.

SE ILUMINA EL GIMNASIO DE VOLEIBOL

Estos aportes no solo mejoran la infraestructura, sino que también incentivan a que más jóvenes se sumen a la práctica deportiva. El Gimnasio Bertha Carrero, un ícono del deporte larense, se prepara así para ser un escenario de primer nivel.

Se espera que las nuevas luces sean instaladas a la brevedad posible por el personal de Fundela, con el objetivo de que estén operativas antes del inicio de la Copa de Voleibol, «Ciudad de Barquisimeto» el próximo sábado 13 de septiembre, un torneo que promete ser un gran festín para los amantes de esta disciplina en nuestra ciudad.

NB