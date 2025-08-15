Más allá del diagnóstico: La sanación del alma según el Doctor Hoffmann

En un mundo cada vez más acelerado y desconectado, el doctor Efraín Hoffmann, un médico con una trayectoria que se remonta a su graduación en la prestigiosa Universidad de Los Andes en 1982, nos invita a pausar y reflexionar sobre nuestra salud. No desde la perspectiva de una pastilla para cada mal, sino desde una visión mucho más profunda y arraigada en la naturaleza. El equipo de Noticias Barquisimeto tuvo la oportunidad de conversar con él, y lo que nos contó es un espejo de nuestra sociedad actual.

El doctor Hoffmann no anda con rodeos. «La salud es la base del ser humano, pero hoy en día vivimos en una total desarmonía», afirma con convicción. Y tiene razón. Basta con mirar a nuestro alrededor en Barquisimeto. El tráfico, el ritmo de vida, la comida procesada que abunda en los supermercados. Todo nos aleja, poco a poco, de lo que es natural y bueno para nosotros. Nos hemos vuelto una sociedad de pantallas, de teléfonos que nos mantienen «pegados» a un campo electromagnético durante horas, afectando incluso a los más pequeños. ¿Cuántas veces vemos a un niño, que apenas comienza a caminar, con un celular en sus manos?

Para el doctor, los males de hoy no son una casualidad. «El cáncer está a millón. La depresión, el insomnio, los problemas cardiovasculares… son la principal causa de muerte en el mundo», nos dice, y su voz denota una mezcla de sorpresa y preocupación. El panorama es claro: la obesidad, la mala alimentación, el abuso de azúcares y harinas blancas, y la falta de ejercicio físico, están pasando factura. Y aunque muchos busquen un culpable externo, Hoffmann nos invita a mirar hacia adentro.

«Yo no creo que el cáncer sea solo por el ambiente», nos aclara. «Estamos tan alejados de nosotros mismos que incluso nuestra alimentación es un desastre». Pero más allá de lo físico, el doctor ahonda en un tema que rara vez se discute en una consulta médica: el bienestar mental y emocional. «Vivimos para cumplir con los demás, para ser «la ambulancia» de todo el mundo, olvidándonos de nosotros mismos. Y es ahí donde hace una revelación impactante: «Las pacientes con cáncer son personas muy generosas, muy preocupadas por todo el mundo».

Es una reflexión que nos pone a pensar. ¿Estamos cuidando a los demás a costa de nuestra propia salud? Para el doctor Hoffmann, la enfermedad, y en particular el cáncer, es una llamada de atención, un «despertar espiritual». Es una oportunidad para entender que la vida, aunque a veces lo parezca, no es injusta. Nos invita a dejar de lado la idea de ser víctimas o de buscar culpables. En su lugar, propone una visión más serena: «Cada quien vive según la ley de causa y efecto».

Esta ley, nos explica, es una de las lecciones más importantes que debemos aprender en la vida. Es un llamado a la responsabilidad personal, a hacernos cargo de nuestras decisiones, de lo que comemos, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestro entorno.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto